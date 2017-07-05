up

5.07.2017 среда

EUR 67.2966

USD 59.2295

В Тюмени 12..14 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков

17:04 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Участники заседания обсудили взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества в расширении общественного контроля и создании комплексной системы мониторинга коррупционной ситуации при участии региональной Общественной палаты, а также принимаемые меры по совершенствованию работы по противодействию коррупции, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Открывая совещания, глава региона отметил, что в сфере профилактики и противодействия коррупции произошли существенные перемены. Это касается как законодательства, так и в целом работы органов государственной власти и местного самоуправления.

"Весной 2017 года в федеральном законодательстве кардинальным образом изменились подходы к организации профилактики и противодействию коррупции на муниципальном уровне. В соответствии с принятым федеральным законом антикоррупционные проверки всех выборных должностных лиц в муниципалитетах, а также глав администраций муниципальных образований теперь будет проводить регион. По итогам проверок губернатор получил полномочия обращаться в орган местного самоуправления или в суд для применения к лицу, допустившему нарушения, мер ответственности. В том числе увольнения в связи с утратой доверия",- подчеркнул Владимир Якушев. Соответствующие изменения федерального законодательства вступили в силу 15 апреля. Завершается работа по корректировке областной нормативно-правовой базы.

Участие в совещании приняли главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров, руководители правоохранительных и силовых ведомств, представители других федеральных структур, областного правительства, муниципалитетов, общественных организаций.

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров отметил, что наблюдается устойчивая тенденция более активного пресечения коррупционных правонарушений и преступлений в регионе, отмечается снижение нарушений на региональном и муниципальном уровнях, особенно в сфере закупок.

Участники совещания подробно остановились на анализе мероприятий регионального правительства по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок для нужд Тюменской области. В этом вопросе регион проводит системную работу по минимизации коррупционных рисков и повышению прозрачности госзакупок.

Для этого проводят ежеквартальный мониторинг эффективности закупочных процедур. Внедрена автоматизация закупок малого объема и централизация закупок одних и тех же товаров. Благодаря принятым мерам улучшилось качество их планирования, увеличился уровень конкуренции, то есть, среднее количество участников на одну закупку, доля конкурентных закупок возросла с 28% в 2015 году до 42% в 2016 году. Выросла и доля закупок у средних и малых предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Благодаря внедрению системы централизации закупок одних и тех же товаров, работ, услуг произошло их сокращение, повысилась эффективность закупочного процесса, минимизированы коррупционные риски, выработан единообразный подход к описанию объекта закупки и условий исполнения контракта, а в результате увеличения объема совместных закупок наблюдается экономия бюджетных средств.

Проводимая в регионе работа по повышению эффективности государственных закупок, ежеквартальный мониторинг, который осуществляет уполномоченный орган – управление государственных закупок Тюменской области, а также качественный, профессиональный подход государственных заказчиков к закупочной деятельности отмечены на федеральном уровне.

По итогам 2016 года Тюменская область вошла в тройку лидеров в федеральном рейтинге эффективности региональных закупок. Рейтинг проводится для регулярной независимой оценки качества и эффективности организации и осуществления закупочных процессов государственными заказчиками регионального и муниципального уровней.

Соб. инф.

Теги: коррупция , госзакупки , Владимир Якушев

Последние новости

18:16 Тюменский драмтеатр получил благодарность от Минкультуры Свердловской области
18:05 "Лето в Тобольском кремле": слушателям подадут кофе во время исполнения кантаты Баха
17:54 6 июля - события дня
17:43 Первый раз в It-класс: бесплатная школа программирования открывается в Тюмени
17:32 В Тюмени пройдет рыбный день
17:21 Молодые художники региона представят работы экспертам на портфолио-ревю
17:10 Компания "Золотые луга" выступит партнером фестиваля "О, да! Еда!"
17:04 Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков
17:00 Доброму отношению к животным учат детей в Тобольске Фото
16:49 Тюменка поборется за призовые места на химической олимпиаде в Таиланде Фото
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков

Владимир Якушев: проблемы граждан нужно решать ежедневно

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

Политика

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Экономика

Бизнесменов научат манипулировать партнерами во время переговоров

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

Общество

Тюменский драмтеатр получил благодарность от Минкультуры Свердловской области

"Лето в Тобольском кремле": слушателям подадут кофе во время исполнения кантаты Баха

6 июля - события дня

Спорт

Тюменцев научат стоять на гвоздях

В "Ребячьей республике" спартакиаду посвятят Году экологии

Дворовые команды сыграют в мини-футбол на Кубок главы администрации Тюмени

Происшествия

Директор тюменской фирмы выплатит более десяти миллионов налогов

Тихого нарушителя задержали тюменские автоинспекторы

Югорчанин пытался продавать наркотики ямальцам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+