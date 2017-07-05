Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков

admtyumen.ru

Заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Участники заседания обсудили взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества в расширении общественного контроля и создании комплексной системы мониторинга коррупционной ситуации при участии региональной Общественной палаты, а также принимаемые меры по совершенствованию работы по противодействию коррупции, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Открывая совещания, глава региона отметил, что в сфере профилактики и противодействия коррупции произошли существенные перемены. Это касается как законодательства, так и в целом работы органов государственной власти и местного самоуправления.

"Весной 2017 года в федеральном законодательстве кардинальным образом изменились подходы к организации профилактики и противодействию коррупции на муниципальном уровне. В соответствии с принятым федеральным законом антикоррупционные проверки всех выборных должностных лиц в муниципалитетах, а также глав администраций муниципальных образований теперь будет проводить регион. По итогам проверок губернатор получил полномочия обращаться в орган местного самоуправления или в суд для применения к лицу, допустившему нарушения, мер ответственности. В том числе увольнения в связи с утратой доверия",- подчеркнул Владимир Якушев. Соответствующие изменения федерального законодательства вступили в силу 15 апреля. Завершается работа по корректировке областной нормативно-правовой базы.

Участие в совещании приняли главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров, руководители правоохранительных и силовых ведомств, представители других федеральных структур, областного правительства, муниципалитетов, общественных организаций.

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров отметил, что наблюдается устойчивая тенденция более активного пресечения коррупционных правонарушений и преступлений в регионе, отмечается снижение нарушений на региональном и муниципальном уровнях, особенно в сфере закупок.

Участники совещания подробно остановились на анализе мероприятий регионального правительства по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок для нужд Тюменской области. В этом вопросе регион проводит системную работу по минимизации коррупционных рисков и повышению прозрачности госзакупок.

Для этого проводят ежеквартальный мониторинг эффективности закупочных процедур. Внедрена автоматизация закупок малого объема и централизация закупок одних и тех же товаров. Благодаря принятым мерам улучшилось качество их планирования, увеличился уровень конкуренции, то есть, среднее количество участников на одну закупку, доля конкурентных закупок возросла с 28% в 2015 году до 42% в 2016 году. Выросла и доля закупок у средних и малых предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Благодаря внедрению системы централизации закупок одних и тех же товаров, работ, услуг произошло их сокращение, повысилась эффективность закупочного процесса, минимизированы коррупционные риски, выработан единообразный подход к описанию объекта закупки и условий исполнения контракта, а в результате увеличения объема совместных закупок наблюдается экономия бюджетных средств.

Проводимая в регионе работа по повышению эффективности государственных закупок, ежеквартальный мониторинг, который осуществляет уполномоченный орган – управление государственных закупок Тюменской области, а также качественный, профессиональный подход государственных заказчиков к закупочной деятельности отмечены на федеральном уровне.

По итогам 2016 года Тюменская область вошла в тройку лидеров в федеральном рейтинге эффективности региональных закупок. Рейтинг проводится для регулярной независимой оценки качества и эффективности организации и осуществления закупочных процессов государственными заказчиками регионального и муниципального уровней.

Соб. инф.