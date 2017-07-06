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Строительство завода по выпуску гормональных препаратов началось в Тюменской области

10:49 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.pharmasyntez.com/

Строительство завода гормональных препаратов началось в Тюменской области. Рабочая техника вышла на площадку, где за три года планируется возвести новое импортозамещающее производство - одно из самых современных в мире.

Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Напомним, что президент Группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния объявил о стратегических планах развития подразделения в Тюмени на рабочей встрече с губернатором Владимиром Якушевым. Речь шла о создании на уже действующей площадке производства гормональных препаратов – в настоящее время монополией владеют иностранные компании.

"В России нет ни одного подобного проекта. Импортозамещения в этой сфере фактически нет, - рассказал глава "Фармсинтеза". – Наш проект направлен на усиление лекарственной безопасности россиян".

Инвестиционные вложения оцениваются в 3 250 млн рублей. Большую часть составят расходы на приобретение оборудования, на проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов.

В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6 тыс. кв. м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада.

В числе источников финансирования указаны собственные средства компании, а также субсидии из областного и федерального бюджетов. Срок окупаемости проекта – 5,5 лет.

Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год. На новом производстве будут работать 113 человек.

Напомним, что в этом году в Тюменской области планируется завершить реализацию 21 нового проекта и начать еще 17.

"Это будут либо новые промпроизводства, либо глубокая модернизация действующих. Каждому новому инвестору мы предлагаем налоговые льготы, меры государственной поддержки и административное сопровождение проекта на всех стадиях реализации", - уточнил губернатор.

7 июля в Упорово глава региона даст старт строительству еще одного производства - завода по переработке картофеля на 30 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит 1,138 млрд рублей, будет создано 50 рабочих мест. Инвестор – агрофирма "КРиММ" планирует вложить в проект собственные и заемные средства.

Теги: агрофирма «КРиММ» , рабочие места , инвестиции , импортозамещение , новые производства , Фармасинтез , Владимир Якушев , Викрам Пуния

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