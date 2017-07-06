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Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

15:54 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Восемь генералов из МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) снял с должностей президент России Владимир Путин. О причинах кадровых изменений не сообщается. 

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Должностей лишились: первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев, начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский, начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов, министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов, начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель, первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Президент отправил в отставку прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова и первого замдиректора ФСИН Сергея Сазонова.

Теги: отставка , Владимир Путин

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