Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Фото Альфа-Банка

Более 100 человек приняли участие в семинаре "Бизнес в новой реальности. Прокачай себя" от Клуба клиентов Альфа-Банка.

"Большинство банков измеряют лояльность клиентов степенью их удовлетворенности теми услугами, которые они предоставляют. Альфа-Банк предлагает качественный набор продуктов, но этого недостаточно. Наш клиент должен быть не только довольным, но и успешным, он должен развиваться и расти. В рамках проекта Клуба клиентов мы готовы давать необходимые инструменты для этого", - отметил директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Тюмени Евгений Козлов.

Среди клиентов проводили опрос и выявили наиболее актуальные и интересные темы. Три основных направления, в которых у большинства клиентов возникают проблемные моменты: привлечение новых клиентов с помощью современных инструментов и увеличение продаж, управление персоналом и риски, которые могут возникнуть у компании при соблюдении требований ФЗ-115.

Бизнес-тренер Ярослав Панькив выступал перед аудиторией с новой темой о создании саморазвивающегося отдела продаж.

"Это пилотный проект. Мне захотелось поделиться опытом и обкатать его на аудитории, чтобы понять, насколько он будет применим в малом, среднем и микробизнесе. Хочется отметить, что интересно подобраны спикеры, они абсолютно разноплановые и важно, что они дают практические вещи. Зал полный, вовлеченность аудитории чувствуется, все активно участвуют, общаются. Считаю, что мероприятие зачетное", - подчеркнул он.

На семинаре гости не только услышали выступления экспертов, но и завели новые деловые контакты и получили практические инструменты для решения ежедневных задач.

Заместитель директора по развитию ООО "Стройиндустрия" Антон Бородулев недавно стал клиентом Альфа-Банка.

"Сожалею, что не стал клиентом этого банка раньше. Отлично выстроена работа, постоянно приглашают на обучающие семинары. Сегодня получил очень много новой и интересной информации. Для себя отметил некоторые фишки по выстраиванию коммуникаций. Много приходится проводить встреч и переговоров в сжатые временные рамки. Это заставляет меня чувствовать себя неуверенным. Теперь я получил инструменты и техники, которые мне будут помогать", - прокомментировал он.

Клуб клиентов Альфа-Банка - это площадка для общения клиентов, сообщество, где они могут найти партнеров, получить выгодные предложения, принять участие в семинарах. Более 300 тыс. компаний по всей России являются клиентами клуба. На платформе клуба любой желающий может разместить мини-сайт своей компании, чтобы заявить о себе на всю страну.

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Ирина Шемякина