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В свердловских лесах обнаружили двух заблудившихся детей

11:10 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
goodfon.ru

Двух пропавших в лесу детей удалось обнаружить во время поисковой операции в Свердловской области.

Информация о пропаже мальчиков 12 и 9 лет поступила от диспетчера единой дежурной службы Невьянского городского округа региона около 20 часов 6 июля. По предварительной информации четыре ребенка утром ушли за грибами из п. Калиново в сторону с. Тарасково. Двое детей вернулись, а двое не вышли в указанное время. В район поиска оперативно выехали сотрудники пожарной части п. Калиново в количестве 18 человек, сотрудники полиции и местное население. Из Екатеринбурга в район поиска дополнительно была направлена группировка спасателей из 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Своевременно организованные поиски позволили оперативно найти детей. Они живы и здоровы. В 20 часов 40 минут детей обнаружили местные жители в районе п. Таватуй примерно в 5 км от п. Калиново.

Сезон сбора ягод и грибов в разгаре. Спасатели просят граждан быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности при посещении леса. В первую очередь не допускать самостоятельного выхода детей в лес.

Любителям ягод и грибов МЧС напоминает:

· Перед тем, как уйти в лес за ягодами или грибами, обязательно предупредите об этом родных и знакомых. Назначьте "контрольное время" возвращения, после которого надо начинать поиски.

· Чтобы не заблудиться, следует иметь с собой карту или хотя бы рисунок местности. Обязательно возьмите с собой заряженный сотовый телефон.

· Находясь в лесу, обращайте внимание на приметы.

· Оставляйте по дороге "зарубки": надломленная ветка, привязанный к кусту кусок ткани могут сослужить си вам, и тем, кто захочет вам помочь.

· Передвигаясь по местности, намечайте ориентир, к которому держите путь, дойдя до него – выбирайте следующий.

· Отправляясь в лес, одевайтесь в яркую одежду. При проведении поисков среди деревьев легче искать человека в яркой одежде.

· Собираясь в лес за ягодами, грибами или туристический поход не забудьте с собой взять нож, спички, медикаменты.

Если вы заблудились в лесу:

· Остановитесь, а не бегите куда попало.

· Вспомните приметы пройденного пути.

· Если есть возможность – влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность где вы находитесь (реки, просеки, деревни и т. д.)? Может быть, с высоты вы их увидите.

· Прислушайтесь: шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут вам сориентироваться.

· К жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека. Если встретилась развилка, идти нужно в ту сторону, где 2-3 тропинки соединяются в одну. 

Если потребуется помощь, звоните 101, спасатели рекомендуют ввести этот номер в телефонную книгу сотового телефона.

Теги: Свердловская область , пропали дети , МЧС

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