Подробности всех авиапроисшествий за полгода опубликовал МАК

18 человек погибли в 19 авиакатастрофах, произошедших с гражданскими воздушными судами государств - участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства при выполнении всех видов авиационных работ и перевозок, в первом полугодии 2017 года.

Как сообщает в отчете МАК, в Республике Казахстан погиб один человек, в России – 14, на Украине – три. Этот показатель комиссия называет лучшим по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Отмечается также, что в первом полугодии 2017 года авиационных происшествий с тяжелыми самолетами не было.

В этой статистике не учтена трагедия, произошедшая с самолетм Boeing-747 "ACT Airlines" Турецкой Республики в районе Бишкека Кыргызской Республики, которая унесла жизни четырех человек, находившихся на борту, и 35 местных жителей поселка Дача-Су, на которых рухнули обломки судна. Как говорится в документе МАК, "через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями", начался пожар в хвостовой части фюзеляжа, самолет рухнул и практически полностью сгорел.

Четыре авиапроисшествия, в том числе две катастрофы, произошли с легкими и сверхлегкими воздушными судами. Погибли два человека.

В Тамбовской области пилот выполнял авиационно-химические работы на сельхозугодьях, принадлежащих частному лицу. На высоте около 15 м "Бекас-103" столкнулся с проводами ЛЭП и упал. Самолет разрушился, пилот получил серьезные травмы. В Ростовской области пилот травмирован, совершая облет полей для их обработки. По его объяснениям, сильным порывом ветра самолет бросило вниз и он упал на землю.

В Пензенской области при обработке полей произошла катастрофа самолета Х-32 "Бекас" RA-0395А (собственник ООО "СоюзАгро" Российской Федерации). Пилот погиб. В Саратовской области произошла катастрофа с самолетом ОБ-31 RA-0109А во время сельхозработ. Со слов пилота, скончавшегося через 12 часов после аварии, при пролете лесного массива возникла просадка самолета, произошло столкновение правой консолью с кроной березы и далее столкновение с землей.

Пять авиапроисшествий, в том числе одна катастрофа с гибелью трех человек, случились с вертолетами.

Так, в Республике Саха (Якутия) Ми-8, следуя на посадку по маршруту Жиганск – Верхнее Молодово, произвел вынужденную посадку при выключенных двигателях в лес. На борту находились три члена экипажа, два авиатехника и 19 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Ми-8Т, выполняя коммерческий рейс по перевозке пассажиров по маршруту п. Снежная долина – склон вулкана Мутновский – п. Снежная долина, столкнулся со склоном вулкана и опрокинулся на правый борт. Вертолет получил повреждения, три пассажира (один гражданин США, один гражданин Франции и один гражданин РФ) получили серьезные травмы. Экипаж ВС и остальные 17 пассажиров (граждане Монако, Италии, Великобритании, России) не пострадали.

Вертолет Robinson R-44 с двумя пассажирами: летчиком-наблюдателем и исполняющим обязанности директора ГБУ "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" обнаружен после потери с ним связи в 53 км западнее г. Белорецка. Вертолет разрушен, люди погибли.

Вертолет Ка-26 ООО АП "Газпром Авиа" в Орловской области при выполнении поисково-съемочных работ по мониторингу магистрального газопровода был вынужден совершить аварийную посадку из-за потери мощности. Произошло повреждение передней левой опоры шасси с последующим опрокидыванием вертолета на левый борт. Вертолет получил значительные повреждения, люди не пострадали.

В Приморском крае вертолет Ми-8Т выполнял коммерческий рейс по перевозке пассажиров по маршруту: п. Охотничий – Дальнереченск. На борту ВС находились три члена экипажа и девять пассажиров. Со слов экипажа, примерно через 26 минут после взлета произошло падение оборотов турбокомпрессора и началось колебание давления топлива правого двигателя. Аварийная посадка выполнялась на участок грунтовой дороги. Вертолет получил значительные повреждения, один пассажир травмирован.

В первом полугодии 2017 года в авиации общего назначения произошло 10 авиапроисшествий, в том числе шесть катастроф с гибелью 13 человек.

Вертолет R-66 ООО "Алтай Авиа" Российской Федерации в Алтайском крае ночью после взлета с береговой черты Телецкого озера затонул в районе кордона Кокши. Пилот и четыре пассажира погибли. По свидетельству очевидца, егеря, в 11 часов 30 минут вертолет произвел незапланированную посадку. Командир судна объяснил, что сели из-за сильного северного ветра со снегом. Пилот и старший группы попросили егеря разрешить им переждать непогоду на кордоне. Группа находилась в доме около часа. Погодные условия не изменились, но стало совсем темно. Старший группы предлагал остаться ночевать на кордоне, но один из пассажиров настаивал на полете (для ночлега в более комфортных условиях). Пилот вышел на улицу, оценил метеоусловия и сказал, что можно лететь. Полет выполнялся до восхода луны. Была сплошная высоко-кучевая облачность. Около 12 часов 40 минут, со слов очевидца, произошло столкновение вертолета с водной поверхностью на удалении около одного километра от места взлета. После этого вертолет затонул. Обнаружено тело только одного из пассажиров. Вертолет, пилот и три пассажира обнаружены не были.

Самолет NG-47 аэроклуба "Нормандия-Неман" Российской Федерации в Калужской области выполнял тренировочный полет в районе аэродрома. На борту находились пилот и пассажир. При выполнении посадки судно отклонилось на 50 м левее полосы и с недолетом 80-100 м до нее произошла грубая посадка. Пилот и пассажир получили травмы.

Вертолет SA-341 UP-LA246 частного лица (гражданина Республики Казахстан) в районе г. Аягоз (Республика Казахстан) рухнул на землю. Пилот погиб, пассажир получил травмы.

Вертолет R-44 RA-05754 (лизингополучатель – ООО "Макстерм-К", Тюмень) выполнял полет по маршруту Салехард – Сургут – Новосибирск. Из Салехарда он вылетел 8 апреля без пассажиров. Промежуточную посадку совершил в п. Нумто, где дозаправился из канистр, находившихся на судне. После отдыха около 30 минут он продолжил полет до Сургута. Прибыв на место, приземлился на площадке компании "МТА". На ночь вертолет поставили в ангар, пилот отдыхал в гостинице. По указанию директора ООО "Макстерм-К" в Сургуте командир воздушного судна должен был забрать пассажира и доставить его в Новосибирск. Получив разрешение, в 5 часов 20 минут пилот взлетел. В полете вертолет попал в зону осадков, которые на лобовом стекле начали интенсивно замерзать, ограничивая видимость, наблюдалась вибрация вертолета. Пилот принял решение о посадке на площадку, подобранную с воздуха. На данном участке полет проходил над лесистой местностью. Средняя высота деревьев - 10-15 м. После посадки левый полоз вертолета провалился в снег, затем судно опрокинулось на левый борт. Летчик отключил потребители энергии, заглушил двигатель и закрыл пожарный кран. С пассажиром он отошел на безопасное расстояние. Убедившись, что возгорания не произошло, вернулся и вручную включил аварийный радиомаяк. Эвакуировали их вертолетом Ми-8.

Самолет Cessna-172M UR-WTA частного лица (гражданина Украины) в районе г. Чернигова столкнулся с постройкой и упал во двор частного дома. Судно полностью сгорело, пилот погиб.

В Московской области самолет К-18 частного лица (гражданина России) выполнял полет в районе посадочной площадки Ватулино. Со слов очевидцев, при правом развороте со снижением самолет столкнулся с землей и сгорел. Пилот и два пассажира погибли.

Дельталет МД-50ВГ в Волгоградской области выполнял полет в районе п. Воропоново. После взлета, при построении захода для имитации обработки поля, пилот выполнил отворот вправо на заходящее солнце. Пролетев 60 м на высоте около 0.7 м, ВС столкнулось с бетонным столбом высотой 2.5 м. Пилот погиб.

Самолет ТВС-2МС в районе Улан-Батора, Монголия выполнял демонстрационный полет. На борту находились 10 пассажиров и два пилота. В процессе набора высоты, судно начало снижаться с правым креном и последующим столкновением с землей в районе между полосой и магистралью. Люди не пострадали.

Планер L-13 UR-RALE в Ровенской области Украины потерпел крушение во время тренировочного полета. На борту ВС находились инструктор и пассажир, они погибли. 3

На вертолете R-44 частного лица (гражданина России) в Республике Татарстан после взлета, при выполнении разворота, на высоте 100 м началась вибрация, появился посторонний шум. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, пилот почувствовал удар в задней части судна. Сработала звуковая сигнализация о падении оборотов, началась разбалансировка вертолета, лопастью отрубило хвостовую балку. В результате вертолет получил значительные повреждения, пилот и пассажир не пострадали.