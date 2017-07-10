Тюменский "Росток" значительно повышает урожайность и защищает растения

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 20% составляет повышение урожайности с помощью натурального гуминового препарата "Росток", который применяют в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах.

Такие данные на встрече с журналистами привела генеральный директор компании-производителя "НПЦ "Эврика" ГАУ Северного Зауралья Ираида Грехова.

Доктор биологических наук, профессор Ираида Грехова отметила, что препарат много лет успешно используется в сельском хозяйстве.

"За 16 лет у нас было много опытов. На разных культурах прибавка от трех до двадцати центнеров. Разброс показателей связан с уровнем стресса у растений на контроле, насколько они угнетались каким-то фактором. "Росток" снимает негативное действие заморозков, засухи, ядохимикатов. Когда растение испытывает стресс, происходит блокировка фитогормонов определенными ферментами. Препарат снимает блокировку и освобождает фитогормон", - пояснила она.

Современный "Росток" основан на разработках середины XX века. В 2000-х годах сотрудники ГАУ Северного Зауралья скорректировали технологию, оформили патент и наладили производство. 14 раз препарат получал золото международных и российских выставок, вошел в число 100 лучших товаров России и Тюменской области.

"В 2016 году в Боровском при обработке поля растения получили ожог пестицидами. Обработали сразу "Ростком" и сняли ожог. Если сразу добавлять в баковую смесь, то такой проблемы вообще не будет", - рассказала Ираида Грехова.

Продукцию компании "Эврика", которая является резидентом Тюменского технопарка, можно приобрести в магазинах Тюмени, представительства компании действуют в шестнадцати городах России.

Татьяна Ковалева