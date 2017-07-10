Тюменский "Росток" значительно повышает урожайность и защищает растения
Фото ИА "Тюменская линия"
Более 20% составляет повышение урожайности с помощью натурального гуминового препарата "Росток", который применяют в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах.
Такие данные на встрече с журналистами привела генеральный директор компании-производителя "НПЦ "Эврика" ГАУ Северного Зауралья Ираида Грехова.
Доктор биологических наук, профессор Ираида Грехова отметила, что препарат много лет успешно используется в сельском хозяйстве.
"За 16 лет у нас было много опытов. На разных культурах прибавка от трех до двадцати центнеров. Разброс показателей связан с уровнем стресса у растений на контроле, насколько они угнетались каким-то фактором. "Росток" снимает негативное действие заморозков, засухи, ядохимикатов. Когда растение испытывает стресс, происходит блокировка фитогормонов определенными ферментами. Препарат снимает блокировку и освобождает фитогормон", - пояснила она.
Современный "Росток" основан на разработках середины XX века. В 2000-х годах сотрудники ГАУ Северного Зауралья скорректировали технологию, оформили патент и наладили производство. 14 раз препарат получал золото международных и российских выставок, вошел в число 100 лучших товаров России и Тюменской области.
"В 2016 году в Боровском при обработке поля растения получили ожог пестицидами. Обработали сразу "Ростком" и сняли ожог. Если сразу добавлять в баковую смесь, то такой проблемы вообще не будет", - рассказала Ираида Грехова.
Продукцию компании "Эврика", которая является резидентом Тюменского технопарка, можно приобрести в магазинах Тюмени, представительства компании действуют в шестнадцати городах России.
Татьяна Ковалева