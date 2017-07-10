Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова

Фото ГИБДД Тюменской области

Пять человек пострадали в пяти дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 9 июля.

В Тюмени в 12 часов 30 минут на ул. Тобольский тракт, 2 при торможении маршрутного такси упала 63-летняя пассажирка. Женщина получила ушиб грудной клетки. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя маршрутки, который не обратился в Госавтоинспекцию.

Днем на ул. Пермякова, 16 из-за нарушения очередности проезда столкнулись автомобиль "Джилли" и автобус МАЗ. В аварии получила сотрясение мозга восьмилетняя пассажирка автобуса.

В 23 часа на 14 км Тобольского тракта в столкновении автомобилей "Ситроен" и "Тойота" пострадал 22-летний водитель "Тойоты". Врачи подозревают у него сотрясение мозга.

В Тобольске вечером на ул. Октябрьской, 20 автобус ЛиАЗ въехал в мачту уличного освещения. Травму головы получила 61-летняя пассажирка автобуса.

Фото ГИБДД Тюменской области

Около полуночи на 469 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе автомобиль ВАЗ-2114 наехал на лося. Травмы руки и лица получила 25-летняя пассажирка "Лады", сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

Соб. инф.