Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы

admtyumen.ru

Больничные комплексы в Ялуторовске и Заводоуковске отремонтируют.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции для муниципальных и региональных средств массовой информации, которая прошла в с. Упорово.

"Для ремонта больничного комплекса в Ялуторовске подготовлена проектно-сметная документация, которая предусматривает увеличение площадей и приведение в нормативное состояние имеющегося здания. На одном из недавних заседаний президиума областного правительства подписано распоряжение о выделении денежных средств. Объем финансирования предусмотрен приличный: 240 миллионов рублей. Ремонтные работы планируется провести в течение двух лет. Это сложно, потому что ремонт будет идти в действующем стационаре", - пояснил губернатор.

Что касается больницы в Заводоуковске - решение об улучшении условий работы стационара так же принято, добавил Владимир Якушев.

"Дано поручение о разработке проектно-сметной документации для ремонта пищеблока и двух отделений заводоуковской больницы. В дальнейшем примем решение о выделении финансовых средств и проведении ремонтных работ", - сообщил глава региона.

Евгений Бабенко