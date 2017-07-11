Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику

Фото компании "МегаФон"

Тюменская область вошла в Топ-5 регионов Урала по темпам роста клиентоориентированности.

В Тюмени, Тобольске и Ишиме число компаний, которые ввели бесплатные исходящие звонки для клиентов со всей России, с начала года увеличилось в четыре раза.

Чаще других бесплатные вызовы с городского или мобильного номера тюменцам предлагают интернет-магазины и службы доставки.

Так малый и средний бизнес стимулирует потенциальных заказчиков на обращения. Аналитики "МегаФона" добавляют: чтобы обеспечить бесплатные вызовы клиентов из любой точки России, бизнесмены подключают единые федеральные номера с префиксом 8 800.

"Все больше предпринимателей анализируют статистику: сколько вызовов в компанию поступило, в какое время, из какого региона. Эти данные позволяют понять, например, где наиболее востребованы конкретный товар или услуга. Наш сервис дает ответы на эти и другие вопросы, помогая увеличить число дозвонившихся до компании. Спрос на услугу вырос в несколько раз и сейчас по количеству подключений бесплатных номеров 8 800 мы опережаем такие крупные регионы как ХМАО, ЯНАО и Пермский край", - сообщила руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке "МегаФона" в Тюменской области Анастасия Васильева.

Номер "8-800" не привязан к местоположению компании. При переезде в новый офис или открытии дополнительных точек он так же будет переезжать с бизнесом. Посетители сайта компании смогут позвонить на такой номер в один клик.