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"Матиз" столкнулся с экскаватором в Тюмени, водитель погиб

11:54 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб, 13 получили травмы в девяти дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 11 июля.

В Тюмени днем в СНТ "Россиянка" автомобиль "Дэу Матиз" въехал в стоящий экскаватор. 67-летний водитель "Матиза" скончался на месте. 65-летняя пассажирка "Дэу" госпитализирована с переломами ноги, ребер и многочисленными ушибами. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В то же время на ул. Казанской, 40 столкнулись автомобили "Мерседес" и "Лада Калина". Травмы головы получили 12-летняя пассажирка и 46-летний водитель "Калины".

Фото ГИБДД Тюменской области

На ул. Республики, 253 автомобиль "Шевроле Авео" въехал в стоящий в кармане остановки автобус МАЗ маршрута №55. 18-летний пассажир "Шевроле" получил перелом ребер и носа, у 18-летней пассажирки иномарки перелом ноги и ребер, у 19-летнего пассажира "Авео" ушибы. В автобусе травму шеи получила 37-летняя пассажирка.

Фото ГИБДД Тюменской области

На ул. 50 лет Октября, 36 в 13 часов 30 минут автомобиль "Ауди" сбил шестилетнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Юный пешеход получил ушиб стопы.

На ул. Республики, 62 в 15 часов 30 минут автомобиль "Тойота" сбил 65-летнюю женщину. У нее перелом руки.

На ул. Малыгина, 59 в 11 часов 30 минут автомобиль "Мазда" сбил велосипедиста. 14-летний подросток переезжал по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Он получил ушиб колена.

Фото ГИБДД Тюменской области

В Омутинском районе на 23 км автодороги Омутинская - Томская около 11 часов съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-21099. 43-летний пассажир "Лады" получил травмы лица, головы и руки. 36-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Фото ГИБДД Тюменской области

В Тобольске около 19 часов на проспекте Дзираева, стр. 1 столкнулись автомобиль УАЗ и мотоцикл "Хонда". Травму руки и перелом стопы получил 30-летний мотоциклист, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

Соб. инф.

Теги: Омутинский район , Тобольск , пешеходы , дорожная авария , велосипедисты

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