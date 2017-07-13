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Выпущено более десяти миллионов карт "Мир"

17:16 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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10,6 млн штук достигло количество эмитированных карт платежной системы "Мир", сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

"В 2017 году началась массовая эмиссия платежных карт "Мир". В России их уже принимают все платежные терминалы и банкоматы. Эмиссия идет хорошими темпами, к настоящему времени выпущено более 10,6 миллиона карт, только за последние полтора месяца выпущено более 2 миллионов карт", - сказала Набиуллина.

Как сообщалось ранее, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в начале июня говорил, что на тот момент было выпущено более 8 млн карт "Мир", передает "Интерфакс".

Набиуллина отметила, что карта "Мир" "вполне конкурентоспособна и на внутреннем рынке обеспечивает все сервисы, к которым привыкли граждане, пользующиеся картами международных платежных систем".

"Стратегическая задача на ближайшие годы: обеспечение прямого международного приема карт "Мир", в первую очередь на пространстве ЕАЭС. Мы совместно с нашими партнерами по ЕАЭС продвигаемся в этом направлении", - сказала председатель ЦБ.

Она сообщила, что на прошлой неделе уже проведены первые трансграничные операции по карте "Мир" совместно с платежной системой Армении "Арка".

Теги: карта Мир , пластиковые карты , Центробанк России , Эльвира Набиуллина

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