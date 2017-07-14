В Югре дети сожгли три грузовика

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Три автомобиля, один КамАЗ и два Урала, сгорели на территории базы, расположенной в промзоне города Белоярского в Югре.

Полицейские установили, что территория огорожена и имеется охрана. В день пожара охранник покинул территорию по личным причинам, оставив рабочее место без присмотра. Возвращаясь на предприятие, мужчина заметил, что на территории базы что-то горит.

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Во время розыскных мероприятий установлено, что поджог транспортных средств – дело рук троих детей 10-12 лет. Ребята, заметив, что на территории базы никого нет, забрались в один из автомобилей и стали поджигать бумажки. В результате небезопасного обращения с огнем произошло мощное возгорание.

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С подростками инспектор по делам несовершеннолетних провел профилактические беседы, они пообещали не совершать подобных поступков в будущем. Дети поставлены на профилактический учет, сообщает ГУ МВД России по Югре.