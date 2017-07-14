Тюменскому футболисту отменили красную карточку

fc-tyumen.ru

Неожиданно приятное известие подоспело для команды футбольного клуба "Тюмень" из контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза - удаление Павла Маслова в матче с "Балтикой" признали оплошностью столичного арбитра Алексея Матюнина.

Поэтому юное дарование тюменцев сможет сыграть с "Енисеем" 15 июля в Красноярске.

Как напоминает пресс-служба тюменского клуба, красную карточку Маслов увидел в матче 1 тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ. На 38 минуте поединка против калининградской "Балтики" (1:2) главный судья матча Алексей Матюнин удалил юного сибирского защитника за столкновение с соперником.

Инспектор встречи в перерыве обращался за помощью к телевизионщикам, снимавшим матч. На повторе было видно, что Маслов не сыграл прямой ногой, а максимум – задел соперника рукой без злого умысла. Комитет РФС постановил, что Матюнин принял ошибочное решение. Красная карточка Павлу Маслову отменена.