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Тюменскому футболисту отменили красную карточку

17:37 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
fc-tyumen.ru

Неожиданно приятное известие подоспело для команды футбольного клуба "Тюмень" из контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза - удаление Павла Маслова в матче с "Балтикой" признали оплошностью столичного арбитра Алексея Матюнина. 

Поэтому юное дарование тюменцев сможет сыграть с "Енисеем" 15 июля в Красноярске. 

Как напоминает пресс-служба тюменского клуба, красную карточку Маслов увидел в матче 1 тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ. На 38 минуте поединка против калининградской "Балтики" (1:2) главный судья матча Алексей Матюнин удалил юного сибирского защитника за столкновение с соперником. 

Инспектор встречи в перерыве обращался за помощью к телевизионщикам, снимавшим матч. На повторе было видно, что Маслов не сыграл прямой ногой, а максимум – задел соперника рукой без злого умысла. Комитет РФС постановил, что Матюнин принял ошибочное решение. Красная карточка Павлу Маслову отменена.

Теги: Павел Маслов , РФС , ФНЛ , футбол , ФК Тюмень

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