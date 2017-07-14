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Областное правительство продолжит финансирование программ, направленных на обеспечение безопасности тюменцев

18:10 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
duma.tyumen-city.ru

Снижение числа преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных в регионе в первом полугодии 2017 года, повышение раскрываемости - это важный результат работы правоохранительных органов в решении задачи по противодействию преступности, поставленной президентом страны.

Такую оценку дал губернатор Владимир Якушев на расширенном заседании коллегии УМВД России по Тюменской области.

Глава региона обозначил полицейским основные задачи. Среди них профилактика подростковой преступности, противоправных действий в отношении несовершеннолетних. "В работу включены органы социальной защиты, школы, общественность, прежде всего ветеранские организации. Общие усилия приносят результат, однако это направление всегда будет одним из главных, поэтому роста нельзя допускать", - высказался он.

Тревогу губернатора вызывает напряженная ситуация на дорогах региона. На 11,3% выросло в течение полугода количество ДТП, увеличилось и число погибших, пострадавших, в том числе детей. На 32,9% увеличилось количество происшествий, допущенных пьяными водителями (с 82 до 109).

"Комплексная работа по наведению порядка на дорогах должна быть продолжена, в том числе профилактические сплошные проверки, однако их организация требует доработки. Важно учитывать общественную критику, но ни в коем случае не останавливаться", - указал Владимир Якушев.

Губернатор подчеркнул, что правительство области даже в непростых экономических условиях при формировании бюджета на 2018 год учтет все потребности трех государственных программ, направленных на обеспечение безопасности граждан ("Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью"; "Антинаркотическая программа"; "Повышение безопасности дорожного движения"). В 2017 году на их мероприятия выделено более полумиллиарда рублей. Глава региона также отметил эффективную работу комплекса "Безопасный город" и сказал, что он будет совершенствоваться.

Большое внимание Владимир Якушев уделил контрольным функциям и взаимодействию правоохранительных органов с бизнесом. "По вашей работе, порядочности и профессионализму, по отсутствию давления на предпринимателей во многом судят об инвестиционном климате в регионе, необходимо учитывать интересы бизнес-сообщества, работать как партнеры и поступать правильно, по закону, это основа для привлечения инвесторов, повышения благополучия Тюменской области", - резюмировал губернатор.

Теги: дроржная безопасность , Владимир Якушев , УМВД России по Тюменской области , преступность , Юрий Алтынов , профилактика

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