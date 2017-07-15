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Владимир Якушев научил московского шеф-повара готовить сибирскую уху

13:45 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы очень любят не только русскую и сибирскую кухню, но и вкусные блюда разных народов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на гастрономическом фестивале "Сибирский разносол", который проходит на площади у Тобольского кремля.

Глава региона посетил ярмарочные шатры, в которых 11 тюменских производителей сельхозпродукции и продуктов питания представили самую разнообразную продукцию - от яиц и мясных деликатесов до свежих овощей и живой рыбы. Владимир Якушев познакомился с работами мастеров народных промыслов и своими руками раскрасил традиционную русскую деревянную ложку.

В "Поварской школе" Владимир Якушев рассказал видному московскому кулинару, вице-президенту Ассоциации кулинаров "Вкус Мира Рус" Давиду Хачатряну, как готовится настоящая сибирская уха. Рецепт губернаторской ухи был подарен Тобольску.

"Я благодарю компанию СИБУР, которая стала главным спонсором фестиваля "Сибирский разносол" и подарили жителям региона этот прекрасный праздник. Я уверен, что фестиваль станет традиционным, ведь туризм в Тобольске развивается. На "Сибирские разносолы приехало множество гостей, в том числе из дальнего зарубежья. Этот поток будет только увеличиваться", - заявил Владимир Якушев, обращаясь к участникам и гостям фестиваля.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

Теги: сибирская кухня , Лето в Тобольском кремле , туризм , АПК , Тобольск , СИБУР , Владимир Якушев

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