up

16.07.2017 воскресенье

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 17..19 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Любовь к классической музыке собрала жителей региона в Тобольске

19:59 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Выступление артистов московского театра "Геликон-опера" и Тюменского симфонического оркестра оценили жители региона на IX музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле".

"Опера несет в себе энергию доброжелательности. Набираешься сил и эмоций. Я люблю спектакли. Такое выступление полезно посмотреть", - считает гостья фестиваля Наталья Григорьева.

В Тобольск она приехала на экскурсию с группой туристов из Тюмени. За девять лет существования фестиваля она попала на него впервые, заранее спланировав поездку.

Супруги Сергей и Ульяна Головины приехали из Сургута, спонтанно собравшись за день до фестиваля. Не раз бывали в Тобольске, но сегодня  решили провести два дня с особой пользой: пройтись по торговым рядам гастрономического фестиваля "Сибирский разносол", насладиться классической музыкой и изучить местные музеи.

"Мы увидели в интернете анонс об этом событии вчера и решили приехать - стало интересно. Мы не предполагали, что все будет проходить под открытым небом. Фестиваль для нас – это хороший повод вновь посетить Тобольск", - рассказали они.

Специально приехал на событие и бывший житель Тобольска, а ныне тюменец Игорь Волков. За два дня решил повидать старых друзей, но и культурное событие родного города пропустить не мог. Признался, что опере все-таки предпочитает балет. При этом порадовался, что организаторы обеспечили гостей русскоязычными титрами на экранах.

"Я считаю, это дело вкуса. Хорошая погода и классическая музыка – прекрасное сочетание", - заметил Игорь Волков.

Федеральное агентство недвижимости "Этажи" организовало коллективный выезд своих сотрудников на фестиваль. Евгения Дзюба из Ишима рассказала, что впервые в Тобольске. Мероприятие ее впечатлило, к тому же она очень любит классическую музыку. Поездка в Тобольск стала для нее настоящим подарком.

Считают выступление в Тобольске праздником и сами артисты.

"Для нас честь выступать здесь. Приятно, что есть регионы, в которых ценят классическую музыку. Тюменский край именно такой. К тому же лето у нас в Москве не очень, а здесь мы наслаждаемся тремя настоящими летними днями. Здесь нас встретило не только тепло природы, но и человеческих сердец, душ артистов и тюменской и тобольской публики", - сказал заместитель генерального директора театра "Геликон-опера" Владимир Горохов.

Напомним, на двухдневном музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле" в 2017 году представляют  "Кофейную кантату" Иоганна Себастьяна Баха в Тюмени,  "Летучую мышь" Иоганна Штрауса и оперу "Сибирь" Умберто Джордано с двумя вплетениями композиций Александра Алябьева на Тобольской площадке.

Ирина Ромашкина

Теги: фестиваль , Тобольск , Лето в Тобольском кремле
Ранее в сюжете
15.07.2017, 14:49 Владимир Якушев стал первым гостем поварской школы в Тобольске
15.07.2017, 12:37 "Сибирский разносол" объединяет и удивляет гостей фестиваля
28.06.2017, 11:43 Тобольск вошел в самый длинный туристический маршрут в мире
27.06.2017, 11:02 430 лет Тобольску: яркие аккорды праздничного марафона
26.06.2017, 09:57 "Хор Турецкого" спел с тоболяками хиты советской и российской эстрады
25.06.2017, 12:49 В Тобольске продолжается празднование Дня города
25.06.2017, 11:40 Дождь не помешал празднованию юбилея Тобольска

Последние новости

20:47 Столичные эксперты провели мастер-классы для тюменских учителей
19:59 Любовь к классической музыке собрала жителей региона в Тобольске
19:18 Тюменские документалисты представят фильм об уральском заповеднике
18:47 Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка
18:14 Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых бизнесменов
18:00 16 июля - события дня
17:21 Праздники и фестивали помогают Тобольску развиваться
17:13 Тюменские библиотекари собирают вещи ХХ века
16:45 Ученые выяснили, где живут самые активные и самые ленивые люди
16:10 Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых бизнесменов

Праздники и фестивали помогают Тобольску развиваться

Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" поможет развитию туризма

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка

Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев

Более миллиарда рублей инвестировало РЖД в развитие участка Тобольск - Коротчаево

Общество

Столичные эксперты провели мастер-классы для тюменских учителей

Любовь к классической музыке собрала жителей региона в Тобольске

Тюменские документалисты представят фильм об уральском заповеднике

Спорт

Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

"Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России

Тюменскому футболисту отменили красную карточку

Происшествия

Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре

В Тобольске осудят группировку наркодельцов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+