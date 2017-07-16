Любовь к классической музыке собрала жителей региона в Тобольске

Выступление артистов московского театра "Геликон-опера" и Тюменского симфонического оркестра оценили жители региона на IX музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле".

"Опера несет в себе энергию доброжелательности. Набираешься сил и эмоций. Я люблю спектакли. Такое выступление полезно посмотреть", - считает гостья фестиваля Наталья Григорьева.

В Тобольск она приехала на экскурсию с группой туристов из Тюмени. За девять лет существования фестиваля она попала на него впервые, заранее спланировав поездку.

Супруги Сергей и Ульяна Головины приехали из Сургута, спонтанно собравшись за день до фестиваля. Не раз бывали в Тобольске, но сегодня решили провести два дня с особой пользой: пройтись по торговым рядам гастрономического фестиваля "Сибирский разносол", насладиться классической музыкой и изучить местные музеи.

"Мы увидели в интернете анонс об этом событии вчера и решили приехать - стало интересно. Мы не предполагали, что все будет проходить под открытым небом. Фестиваль для нас – это хороший повод вновь посетить Тобольск", - рассказали они.

Специально приехал на событие и бывший житель Тобольска, а ныне тюменец Игорь Волков. За два дня решил повидать старых друзей, но и культурное событие родного города пропустить не мог. Признался, что опере все-таки предпочитает балет. При этом порадовался, что организаторы обеспечили гостей русскоязычными титрами на экранах.

"Я считаю, это дело вкуса. Хорошая погода и классическая музыка – прекрасное сочетание", - заметил Игорь Волков.

Федеральное агентство недвижимости "Этажи" организовало коллективный выезд своих сотрудников на фестиваль. Евгения Дзюба из Ишима рассказала, что впервые в Тобольске. Мероприятие ее впечатлило, к тому же она очень любит классическую музыку. Поездка в Тобольск стала для нее настоящим подарком.

Считают выступление в Тобольске праздником и сами артисты.

"Для нас честь выступать здесь. Приятно, что есть регионы, в которых ценят классическую музыку. Тюменский край именно такой. К тому же лето у нас в Москве не очень, а здесь мы наслаждаемся тремя настоящими летними днями. Здесь нас встретило не только тепло природы, но и человеческих сердец, душ артистов и тюменской и тобольской публики", - сказал заместитель генерального директора театра "Геликон-опера" Владимир Горохов.

Напомним, на двухдневном музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле" в 2017 году представляют "Кофейную кантату" Иоганна Себастьяна Баха в Тюмени, "Летучую мышь" Иоганна Штрауса и оперу "Сибирь" Умберто Джордано с двумя вплетениями композиций Александра Алябьева на Тобольской площадке.

Ирина Ромашкина