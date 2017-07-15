"Сибирский разносол" объединяет и удивляет гостей фестиваля

Фото ИА "Тюменская линия"

16 местных производителей продукции и 11 рестораций региона собрал фестиваль “Сибирский разносол” у стен Кремля в Тобольске.

"Вкусно. Очень интересно. В Целом необычное событие. Хорошо, что проводятся такие мероприятия. Еда - это символ единения и любви. Когда появляемся на свет, мамы нас сразу же кормят. Здесь на "Сибирском разносоле" чувствуется, что люди становятся едины", - считает гостья фестиваля тюменка Анастасия Шпуленко.

Отметим, что она выиграла поездку в Тобольск "ВКонтакте". Любительница кулинарии, она взяла приз напором, выслав вместо одного шесть рецептов блюд.

"Я не так давно живу в Тобольске и впервые на таком фестивале. Очень весело и интересно. Любопытно посмотреть мастер-классы”, - отметила еще одна гостья "Сибирского разносола" Екатерина Карташова.

Удивил гастрономический праздник пенсионерку Нину Макарову. Она призналась, что он придал ей сил.

“Это праздник, праздники ведь должны быть в жизни. Вот я утром сегодня встала с неважным самочувствием, а сюда пришла - и уже лучше мне. Пряники необычные купила. Дали попробовать, а они такие вкусные, с имбирем: и сладость, и не слишком сладко. Необъяснимо", - поделилась впечатлениями Нина Макарова.

Компании-участники фестиваля представляли фирменную продукцию и новинки ассортимента. К примеру. здесмь можно попробовать даже привычную кашу быстрого приготовления, но с непривычными вкусами от компании "Юнигрейн". Поклонницей торговой марки оказалась директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Еремина. Она рассказала, что простые каши ей по вкусу, а предложенные с кедровым орехом еще больше полюбились.

"Пока не решила, что куплю здесь. Надо все попробовать", - решила еще одна гостья Елена Михайлова.

Монастырскую трапезу – хлеб, выпечку, коврижку, молоко, сыворотку, квас и морс, приготовленные в здании "Сибирского паломника" и в Абалакском монастыре – предложили гостям Тобольска представители Абалакского монастырского подворья.

На площади Тобольского кремля угощают пирогами и шашлыком, удивляют концертной программой и интерактивами, а также необычными мастер-классами.

Отметим, что гастрономический фестиваль "Сибирский разносол" будет длиться два дня. Здесь любюй может попробовать силы в изготовлении расписных пряников, мороженого для настоящего сибиряка, ароматного кофе, пирогов, баурсаков, люля-кебаб из оленины, хачапури на углях и многое другое. Любители рукоделия и ремесленного дела пробуют мастерить глиняные поделки, женские украшения, кукол из соленого теста, расписывают деревянные ложки.

Напомним, гастрономический фестиваль “Сибирский разносол” впервые проходит в Тобольске при поддержке благотворительной программы "Формула хороших дел" компании СИБУР.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина