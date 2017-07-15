up

15.07.2017 суббота

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 20..22 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Сибирский разносол" объединяет и удивляет гостей фестиваля

12:37 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

16 местных производителей продукции и 11 рестораций региона собрал фестиваль “Сибирский разносол” у стен Кремля в Тобольске.

"Вкусно. Очень интересно. В Целом необычное событие. Хорошо, что проводятся такие мероприятия. Еда - это символ единения и любви. Когда появляемся на свет, мамы нас сразу же кормят. Здесь на "Сибирском разносоле" чувствуется, что люди становятся едины", - считает гостья фестиваля тюменка Анастасия Шпуленко.

Отметим, что она выиграла поездку в Тобольск "ВКонтакте". Любительница кулинарии, она взяла приз напором, выслав вместо одного шесть рецептов блюд.

"Я не так давно живу в Тобольске и впервые на таком фестивале. Очень весело и интересно. Любопытно посмотреть мастер-классы”, - отметила еще одна гостья "Сибирского разносола" Екатерина Карташова.

Удивил гастрономический праздник пенсионерку Нину Макарову. Она призналась, что он придал ей сил.

“Это праздник, праздники ведь должны быть в жизни. Вот я утром сегодня встала с неважным самочувствием, а сюда пришла - и уже лучше мне. Пряники необычные купила. Дали попробовать, а они такие вкусные, с имбирем: и сладость, и не слишком сладко. Необъяснимо", - поделилась впечатлениями Нина Макарова.

Компании-участники фестиваля представляли фирменную продукцию и новинки ассортимента. К примеру. здесмь можно попробовать даже привычную кашу быстрого приготовления, но с непривычными вкусами от компании "Юнигрейн". Поклонницей торговой марки оказалась директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Еремина. Она рассказала, что простые каши ей по вкусу, а предложенные с кедровым орехом еще больше полюбились.

"Пока не решила, что куплю здесь. Надо все попробовать", - решила еще одна гостья Елена Михайлова.

Монастырскую трапезу – хлеб, выпечку, коврижку, молоко, сыворотку, квас и морс, приготовленные в здании "Сибирского паломника" и в Абалакском монастыре – предложили гостям Тобольска представители Абалакского монастырского подворья.

На площади Тобольского кремля угощают пирогами и шашлыком, удивляют концертной программой и интерактивами, а также необычными мастер-классами.

Отметим, что гастрономический фестиваль "Сибирский разносол" будет длиться два дня. Здесь любюй может попробовать силы в изготовлении расписных пряников, мороженого для настоящего сибиряка, ароматного кофе, пирогов, баурсаков, люля-кебаб из оленины, хачапури на углях и многое другое. Любители рукоделия и ремесленного дела пробуют мастерить глиняные поделки, женские украшения, кукол из соленого теста, расписывают деревянные ложки.

Напомним, гастрономический фестиваль “Сибирский разносол” впервые проходит в Тобольске при поддержке благотворительной программы "Формула хороших дел" компании СИБУР.

﻿
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Ирина Ромашкина

Теги: фестиваль , Тобольск
Ранее в сюжете
28.06.2017, 11:43 Тобольск вошел в самый длинный туристический маршрут в мире
27.06.2017, 11:02 430 лет Тобольску: яркие аккорды праздничного марафона
26.06.2017, 09:57 "Хор Турецкого" спел с тоболяками хиты советской и российской эстрады
25.06.2017, 12:49 В Тобольске продолжается празднование Дня города
25.06.2017, 11:40 Дождь не помешал празднованию юбилея Тобольска
25.06.2017, 08:02 «Хор Турецкого» приглашает тоболяков на праздничный концерт
24.06.2017, 16:59 Тоболяки отмечают юбилей города на площадках знаменитых земляков  

Последние новости

14:54 Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев
14:16 Вороны умеют планировать дела не хуже людей, считают ученые
13:45 Владимир Якушев научил московского шеф-повара готовить сибирскую уху Фото
13:39 Минобороны сообщило об окончании весеннего призыва
13:01 Финальные работы на эстакаде на улице Монтажников начнутся в сентябре
12:42 Ученые из МГУ создали новый антибиотик
12:37 "Сибирский разносол" объединяет и удивляет гостей фестиваля Фото
12:16 Книгу о тюменских журналистах выпустят к 75-летию Победы
11:41 "Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России
11:06 Шестой йога-марафон состоится в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев научил московского шеф-повара готовить сибирскую уху

Шестой йога-марафон состоится в Тюмени

Владимир Якушев: результаты ЕГЭ — основа для большой работы

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев

Более миллиарда рублей инвестировало РЖД в развитие участка Тобольск - Коротчаево

В Тюменском районе реализуют пятнадцать инвестпроектов в 2017 году

Общество

Вороны умеют планировать дела не хуже людей, считают ученые

Минобороны сообщило об окончании весеннего призыва

Финальные работы на эстакаде на улице Монтажников начнутся в сентябре

Спорт

"Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России

Тюменскому футболисту отменили красную карточку

ФК "Тюмень" проведет принципиальный матч в Красноярске

Происшествия

Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре

В Тобольске осудят группировку наркодельцов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+