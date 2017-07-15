Владимир Якушев стал первым гостем поварской школы в Тобольске

Как приготовить авторскую губернскую уху из нельмы, муксуна и стерляди с фирменным ингредиентом научили собравшихся в поварской школе на гастрономическом фестивале "Сибирский разносол" в Тобольске.

Первое блюдо на мастер-классе поварской школы приготовили вице-президент ассоциации кулинаров "Вкус Мира Рус" Давид Хачатрян и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"У нас в Сибири традиция: зелень уху не испортит", - поделился глава региона секретом приготовления. Фирменным ингредиентом его ухи оказалась крапива. Авторское блюдо губернатора разошлось на ура среди гостей мастер-класса. Ухи хватило на всех: компанейские гости "Сибирского разносола" делились друг с другом, передавая тарелки с ложками.

"Я дачница. Хвала губернатору, что крапиву пристроил. Все так готовить уху будем", - заверила гостья фестиваля из Тюмени Татьяна Шпуленко.

Освоить новые кулинарные рецепты в поварской школе могут все желающие. Напомним, что фестиваль "Сибирский разносол" будет длиться два дня. За это время гости не только узнают о новых блюдах и секретах их приготовления, но и попробуют необычные вариации привычных продуктов.

Ирина Ромашкина