Владимир Якушев: для развития тюменской рыбной отрасли предприятия должны кооперироваться

фото ИА "Тюменская линия"

Крупный инвестиционный проект реализован на предприятии по производству рыбы "Пышма-96" в Тюменском районе. Об этом рассказал губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву генеральный директор предприятия Юрий Водилов.

"В рамках проекта приобретено новое рыбоводное оборудование, в том числе системы водоочистки, аэрации и снабжения кислородом, автоматические кормушки, транспорт для перевозки живой рыбы. Отремонтированы подъездные пути, подведены газ и вода, смонтировано газовое отопление. Установлены более производительные и менее энергоемкие насосы. Введена в эксплуатацию установка замкнутого водоснабжения по инкубации икры и получению посадочного материала с линией первичного подращивания", - доложил генеральный директор.

По словам Юрия Водилова, на предприятии работает цех по выращиванию товарного осетра и стерляди. Осваиваются рыбопромысловые участки в Армизонском и Вагайском районах, предоставленные в пользование предприятию на 20 лет. Начат выпуск пищевой товарной осетровой икры собственного производства. В перспективе предприятие может производить 5-10 тонн икры осетровых рыб.

"Кроме того, мы установили линию по разделке и переработке рыбы и изготовлению полуфабрикатов. Приобретены и смонтированы оборудование для двух холодильных камер для готовой продукции. Введено в эксплуатацию оборудование для шоковой заморозке рыбы. Монтируется оборудование для инкубации и подращиванию личинки сиговых видов рыб", - сообщил Юрий Водилов.

На предприяти начал работу новый универсальный цех на основе УЗВ по выращиванию молоди пеляди, карпа, осетра, судака, телапии, муксуна и выращивание товарной рыбы мощностью 1 млн штук молоди, добавил генеральный директор. Площадь прудов для разведения карпа в ближайшие два года планируется увеличить на 112 га.

"Объем капиталовложений в развитие предприятия за 2011-2017 годы составил более 148 миллионов рублей. Во втором квартале 2017 года планируется ввод в эксплуатацию линии для подращивания молоди рыб. Стоимость строительства составляет 21,5 миллиона рублей. Планируется увеличить до более чем 2 миллионов штук выпуск молоди сибирского осетра и иртышской стерляди. Кроме того, мы намерены произвести в 2017 году 20 тонн товарной форели, которая пойдет на стол тюменцам", - рассказал Юрий Водилов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Генеральный директор предприятия "Пышма-96" отметил, что для дальнейшего увеличения производства необходимо наладить выпуск собственных кормов для рыбы. Кроме того, нужно продолжать селекционную работу. Владимир Якушев подчеркнул, что для эффективного развития тюменской рыбной отрасли предприятия должны кооперироваться друг с другом.

"До 1 сентября я жду бизнес-план развития предприятия "Пышма-96": что необходимо сделать, какие предстоят затраты, сколько вы готовы инвестировать, какая нужна господдержка, чтобы сделать новый рывок в производстве рыбы. Какие вас ждут риски, где нужно вас подстраховать. Будем разговаривать", - резюмировал губернатор.

Евгений Бабенко