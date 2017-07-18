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Улицу Пшеничную в Комарова привели в порядок по просьбам жителей

15:32 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото тюменского штаба Народного фронта

Улицу Пшеничную отремонтировали с применением фрезерованного асфальтобетона по просьбам жителей микрорайона Комарова в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта "За Россию", активисты составили рейтинг "убитых" дорог региона. Результаты общественники передали в администрацию Тюменского района. Именно на этот муниципалитет приходится основная часть проблемных участков.

В десятку худших вошли дороги и отрезки дорог, находящиеся, по мнению граждан, в неудовлетворительном состоянии. В Тюменском районе таких участков 14, в том числе набравшая больше всего голосов ул. Садовая в деревне Елань. Ее ремонт запланирован на следующий год. Некоторые  участки уже в процессе ремонта. Всего в этом сезоне планируется привести в порядок 120 км дорог в Тюменском районе.

"Все сигналы, то, что отметили граждане, доведены до руководства Тюменского района и главного управления дорожного строительства области. Много объектов включено в планы строительства именно по этому году. Какие-то из участков уже были в программе ремонта на момент поступления сигнала. Фактически мы оказали содействие администрации в части информирования граждан о предстоящих работах и усилили контроль за их проведением", – сказал сопредседатель тюменского штаба Народного фронта, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в регионе Евгений Семеняко.

Всего на сегодняшний день на интерактивной карте отмечено 76 проблемных участков. На 16 отрезках проведен ямочный ремонт, четыре дороги капитально отремонтированы.

В числе положительных результатов – ответ по ул. Чехова областного центра. Несколько лет назад дорога в районе жилых домов №3, №5, №7 обвалилась. Жители, не имеющие возможности проехать к своим домам, оставили сигнал на интерактивной карте и описали проблему. На сегодняшний день разработана проектная документация по укреплению откоса русла реки Тюменка в районе ул. Чехова, получено положительное заключение экспертизы проекта. Кроме того, ведется ежедневный мониторинг ситуации на данном объекте. На начало месяца склон оврага находится в стабильном состоянии, следует из официального ответа управы Калининского административного округа.

Общественники продолжают реализацию проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Эксперты Народного фронта проедут по тем улицам, состояние которых вызывает нарекания у граждан, и проверят, соответствует ли дорожное покрытие на них действующим нормам.

Теги: Тюменский район , Народный фронт , ремонт дорог

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