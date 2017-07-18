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УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги

17:21 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
tverigrad.ru

Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность выводов Тюменского УФАС России о существовании между ПАО "Росгосстрах" и ИП Пономаревым Г. А. антиконкурентного соглашения. Участники сговора по-прежнему обязаны расторгнуть договор и вернуть пострадавшим гражданам денежные средства за фактически не оказанные услуги. 

Напомним, что антиконкурентное соглашение тюменская антимонопольная служба выявила в конце декабря 2016 года. До этого страховщик и оператор технического осмотра работали по незаконному соглашению с декабря 2013 года. 

Так, по условиям соглашения, клиенту, обратившемуся в отделение Росгосстраха за оформлением полиса ОСАГО, сотрудники страховой компании навязывали заключение договоров технического осмотра транспортных средств и контрольной диагностики аккумуляторной батареи. В отдельных случаях навязывание указанных договоров происходило под страхом отказа в оформлении полиса ОСАГО. При этом клиент должен был на месте внести плату за фактически не предоставленные ему услуги ИП Пономаревым Г. А. Росгосстрах же получал за свои услуги 30% от суммы перечисленных ИП Пономареву Г. А. денежных средств. 

В 2014 году размер вознаграждения Росгосстраха, полученный в результате реализации соглашения, составил более 7 млн рублей, в 2015 году – более 11 млн рублей. Совокупный размер выручки ИП Пономарева Г. А., полученный в результате реализации соглашения, в 2014 году составил более 24 млн рублей, в 2015 году – более 36 млн рублей.

"В сложившейся ситуации негативным последствием для состояния конкуренции от реализации соглашения явилось появление на рынке услуг технического осмотра оператора в лице ИП Пономарева Г. А., сразу занявшего в 2014 году долю на рынке более 40%, а в 2015 году - более 50%", - пояснил руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников.

Тюменское УФАС России признало в действиях Росгосстраха и ИП Пономарева Г. А. нарушение ст. 11 Закона "О защите конкуренции", выразившееся в заключении и реализации соглашения, которое привело к ограничению конкуренции на рынке. 

Нарушителям было выдано предписание - расторгнуть антиконкурентное соглашение. При этом ПАО "Росгосстрах" должно разместить на своем официальном сайте и на информационных стендах в своих офисах информацию о том, что пострадавшие лица вправе обратиться к ИП Пономареву Г. А. с просьбой вернуть денежные средства за фактически не оказанные услуги. 

Нормативные акты Тюменского УФАС России оставлены судом апелляционной инстанции в силе, сообщает пресс-служба управления.

Теги: конкуренция , Росгосстрах , Тюменское УФАС России

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