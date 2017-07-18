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Строители "ЗапСибНефтехима" начали монтаж бункеров для хранения полипропилена

18:27 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Монтаж силосов (бункеров) хранения полипропилена начался на логистической платформе "ЗапСибНефтехима". На монтаже 19-тонной конструкции, длиной 24 метра и диаметров 9 метров, задействовано 26 человек и три единицы спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа. 

Ведется сборка четырех силосов объемом по 1 тыс.куб. м каждый. Всего до октября 2017 года будут собраны 45 силосов, из них 12 единиц – для хранения полипропилена, 15 – для хранения полиэтилена низкой плотности, 18 – для хранения полиэтилена высокой прочности.

Сборка сегментов силосов производится болтовым соединением, после чего собранные элементы обвариваются. В процессе сборки задействованы 4 единицы спецтехники и 14 сотрудников подрядной организации – изготовителя силосов - компании "Цеппелин" (Германия).

"Логистическая платформа включает в себя зону отгрузки в железнодорожный транспорт, комплекс по упаковке и отгрузке и хранению, три эстакады для подачи пневмотранспортом гранул полиэтилена и полипропилена, - рассказал менеджер по строительству логистической платформы "ЗапСибНефтенхима" Юрий Дударев. - Также к логистической платформе, общая площадь которой составляет 12 га, относится контейнерная площадка для хранения контейнеров с готовой продукцией".

фото Тобольской промплощадки

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Теги: инвестиционный проект , полипропилен , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

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