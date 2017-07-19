На "ЗапСибНефтехиме" начался монтаж высоковольтного трансформатора

фото: пресс-служба СИБУРа

Монтаж первого из четырех высоковольтных автотрансформаторов стартовал на строящемся комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Поставка еще трех трансформаторов ожидается в августе 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе компании СИБУР, изготовило трансформаторы отечественное предприятие "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы". Каждый из четырех трехфазных автотрансформаторов напряжением 500 кВ и мощностью 250 МВА будет смонтирован на территории Центральной распределительной подстанции, которая в будущем будет снабжать электричеством действующие производства.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.