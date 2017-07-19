Венгерская компания предлагает создать производство по выращиванию нетелей голштинской породы

mcx.ru

Венгерская компания "Хунланд" предлагает создать в Тюменской области совместное с ПК "Молоко" производство по выращиванию нетелей голштинской породы, адаптированных к условиям Сибири, к условиям Тюменской области.

С таким предложением на встрече губернатора Владимира Якушева с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в РФ Яношем Балла выступил региональный директор OOO "Хунланд" Алексей Китаин.

"Смысл этого проекта в том, чтобы создать животных выращенных на территории Тюменской области, - пояснил он. - такой скот лучше адаптируется и уже при первой лактации дает существенно больший удой. Большим преимуществом этой системы является то, что у небольших хозяйств региона появляется возможность обновлять поголовье, заменяя низкопродуктивный скот высокопродуктивным с поставкой его мелкими партиями".

Губернатор Тюменской области увидел в этом проекте не только высокую степень возможной реализации, но и огромные перспективы.

"Рано или поздно, и я об этом уже говорил, нам придется создать у себя некий генетический центр, - заявил он. - Надо создавать собственное предприятие, иметь свою генетику, а не завозить племенной скот. Открывается огромный рынок".

Владимир Якушев считает, что у этого предложения высокая степень возможности реализации.

"Голштино-фризская порода коров – основная порода, которая поставляется на наши фермы, - пояснил он. - Понятен партнер этого предприятие и с нашей стороны и компания, которая поставляет племенной скот в Россию уже не первый год".

Компания "Хунланд", как рассказал ее региональный директор Алексей Китаин, ежегодно продает 450 тыс. голов крупного рогатого скота. С 2005 года "Хунланд" работает в России, ежегодно поставляя в ее регионы около 20 тысяч голов племенного скота. В Тюменской области компания имеет двух партнеров ПК "Молоко" и "Междуречье".

Борис Олейник