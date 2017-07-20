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Следователи выясняют причины гибели мальчика на реке в Тюменском районе

11:54 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.sledcom.ru

Доследственная проверка по факту обнаружения тела 11-летнего мальчика в реке Кармак продолжается в с. Успенка.

Напомним, трагедия произошла 19 июля около 17 часов. По данным очевидцев, трое несовершеннолетних купались в реке. На берегу в это время находился друг детей и женщина с внуками. Когда она предложила ребятам выйти из воды, двое стали тонуть.

Как отметили в пресс-службе областной службы экстренного реагирования, вызов поступил на пульт дежурных в 17 часов. Водолазная группа оперативно прибыла на место. Одного мальчика женщина спасла сама, тело второго нашли водолазы около 19 часов.

Следователи уточняют обстоятельства произошедшего, беседуют с местными жителями, в том числе родственниками погибшего ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области.

Теги: Тюменский район , следствие , спасение утопающего

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