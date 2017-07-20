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Госдума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов

13:21 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
thepointsguy.com

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах.

Для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира брать багаж минимум 10 кг. Но невозвратный тариф "может не предусматривать" бесплатный багаж, говорится в законе.

Перевозчик также обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета, отмечается в законе.

Предусматривается возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади (в соответствии с правилами, утверждёнными Росавицией, на основании требований эксплуатационной документации воздушного судна). Габариты ручной клади должны позволять разместить её в салоне воздушного судна.

Предусматривается право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом пассажира воздушного судна оплатить провоз багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования, передает "Интерфакс".

Соб. инф.

Теги: Госдума , перевозка пассажиров , багаж , авиаперевозки

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