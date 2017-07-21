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Правильное использование отходов помогает устойчивому развитию городов, считают эксперты

15:00 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Экономику замкнутого цикла предлагает развивать во всех городах мира глава коммуникаций компании "Фортум" Яцек Лаврецкий.

Эксперт рынка энергетики из Польши выступил на форуме "Энергокухня" в Челябинске. Он представил европейские методы и решения в энергетике для устойчивого развития городов.

"Отходы - это отличный вид топлива. Мы можем не просто сжигать, мы можем производить многое. Например, ручки", - заверил спикер форума.

Он показал пирамиду методов обращения с отходами, в котором захоронение мусора находится на последнем месте, перед ним - утилизация энергии из отходов, на четвертой строчке - переработка, на третьей - повторное использование, на второй - минимизация, а на вершине айсберга - не использовать отходы.

Однако и европейские страны не все придерживаются концепции бережного отношения к экологии. Польша выбрасывает на свалки 53% отходов. Среди 28 стран-участниц ЕС Польша на 16 месте. Самой загрязненной и непрактичной оказалась в антирейтинге чистоты Латвия, где выбрасывается 92% мусора. Жители Германии - самые практичные и бережливые. За ними бельгийцы и шведы соответственно.

Между тем 1 тонна твердых бытовых отходов равнозначна 1 т бурого угля, 330 кг угля, или 250 л нефти, заверяет эксперт.

Яцек Лаврецкий рассказал, что в Польше уже используются такие методы выработки энергии из мусора. Практика показывает, что из 10 кг бытовых отходов можно получить 10 приемов ванны или зарядку лаптопа по три часа в день в течение двух месяцев. Или можно переработать отходы в газ, заверил польский специалист электроэнергетики.

Фото ИА "Тюменская линия"

В 2015 году в Польше открыли первый городок экономики замкнутого цикла. Комплекс из трех заводов "Фортум" работает по той же модели замкнутого цикла. Эксперт резюмировал: таковы тенденции будущего в сфере энергетики. 

Компания "Фортум" уже движется в этом направлении. Специалисты построили ТЭЦ на отходах в Литве и Швеции, а в Польше строят ТЭЦ, работающую на нескольких видах топлива.

В 2016 году компания "Фортум" начала строить первый ветропарк в Ульяновске, что является экологически чистым методом выработки электроэнергии.

"Мы думаем о том, как сделать мир чище. Это не система, а философия подхода. Нет разницы, в России это реализуется или в Европе. Ветропарк в Ульяновске тому подтверждение", - подчеркнул Яцек Лаврецкий.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: Польша , бытовые отходы , Челябинск , Фортум , переработка мусора , электроэнергия , электроэнергетика

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