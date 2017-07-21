Дублеры "Тюмени" сыграют дома с "Шахтером"

fc-tyumen.ru

Футболисты "Тобола" на выезде сыграют с "Металлургом" из Магнитогорска 22 июля.

В этот день пройдут очередные матчи в первенстве России по футболу среди команд 3 дивизиона (регион "Урал и Западная Сибирь"). Омский "Иртыш-М" дома сразится с "Витязем-ГТУ" из Уфы.

23 июля дублеры ФК "Тюмень" на родном стадионе "Геолог" примут коркинский "Шахтер". Встреча начнется в 14 часов. Главным арбитром игры станет пермяк Михаил Черемных. Ему помогут его земляк Вадим Гейнле и омич Дмитрий Голов. Инспектором матча назначен Михаил Люкшин из Челябинска, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Тюменские резервисты, имеющие 13 очков, сейчас занимают шестое место. Тоболяки, набравшие на один балл меньше, идут седьмыми. Возглавляет таблицу курганский "Тобол", записавший в свой актив 20 очков. Вторую строчку занимает "Металлург" из Аши, заработавший 18 баллов. На третьей позиции располагается "Урал-2" из Екатеринбурга, который завоевал 16 очков.