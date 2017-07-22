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Владимир Якушев приветствовал участников и гостей Курултая-2017

11:46 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Казахский народный праздник Курултай стал значимым событием в общественной жизни региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области в видеообращении к участникам и гостям праздника, который проходит в селе Бердюжье.

"Уже больше двадцати лет каждое лето на Тюменской земле проходит этот замечательный праздник. Он важен для всех, кто уважает традиции казахского народа, дорожит ценностями и многообразием российской культуры. Этот национально-культурный проект пользуется заслуженной популярностью", - подчеркнул губернатор.

Традиционно гостей Курултая ждет радушный прием, зрелищная программа - знакомство с самобытными обычаями казахов и спортивные состязания, отметил Владимир Якушев.

"Уверен, Курултай-2017 пройдет в теплой, доброй атмосфере, будет способствовать духовному обогащению и сближению народов, которые живут в нашем регионе, придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству Тюменской области и Республики Казахстан", - подчеркнул глава региона.

Владимир Якушев пожелал всем участникам праздника творческих успехов, а гостям Курултая - хорошего настроения и незабываемых впечатлений.

Отметим, что в Курултае-2017 принимают участие представители казахских общин и национальные творческие коллективы из 11 городов и районов Тюменской области, а также гости из из Курганской области и Северного Казахстана.

Одним из самых ярких событий нынешнего Курултая станет выступление талантливой вокалистки, участницы популярного шоу "Голос Казахстана. Дети" Зарины Омарбековой. Юная певица приедет на праздник в составе делегации Омской области.

На "Курултае-2017" работают этнографические, спортивные и развлекательные площадки. В рамках праздника состоятся турнир по национальной борьбе на поясах курес и конные скачи - байга, народные игры и творческие конкурсы для детей и взрослых

Евгений Бабенко

Теги: Омская область , Бердюжский район , Владимир Якушев , казахи , Северо-Казахстанская область , межнациональные отношения

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