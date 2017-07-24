В регионе совершенствуется законодательство в сфере инвестиционной деятельности

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Послание президента – документ, который формирует политику государства по основным направлениям социально-экономического и политического развития.

Такое мнение выразил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя реализацию послания президента РФ в Тюменской области.

"В Тюменской области органы власти уделяют пристальное внимание реализации задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Задачи развития здравоохранения, культуры, образования и науки, поддержки волонтерских и некоммерческих организаций, решения экологических проблем нашли отражение в стратегии деятельности Тюменской облдумы шестого созыва", - отметил Сергей Корепанов.

По его словам, в послании 2016 года обозначен переход от этапа, когда необходимо было удержать от падения экономику, к этапу развития.

"Это требует взвешенных управленческих решений, в том числе законодательных, направленных на экономический рост, поддержку малого и среднего бизнеса, финансовой и социальной сферы, совершенствование налоговой системы",- считает спикер облдумы.

Он акцентировал внимание на инвестиционной деятельности.

"Наращивание собственной налогооблагаемой базы, привлечение в Тюменскую область инвесторов, создание условий для развития предпринимательских инициатив - это те направления, над которыми системно работают органы региональной власти", - рассказал он.

По мнению законодателя, в области ведется планомерная работа, направленная на стимулирование предпринимательства.

"У нас постоянно совершенствуется законодательство. К примеру, областной закон "О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. До 31 декабря 2019 года установлена льготная ставка налога в размере 5 процентов. Это позволяет предпринимателям планировать деятельность на среднесрочную перспективу. Стоит отметить, что благодаря этой мере только в 2016 году в распоряжении бизнеса осталось более двух миллиардов рублей", - отметил Корепанов.

Также в послании речь шла о необходимости упорядочить существующие фискальные льготы, сделать их адресными. Напомним, в области ежегодно принимается закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков, который направлен на диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, стимулирование развития инвестдеятельности, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

"Предусмотрены льготы для держателей инвестиционных проектов Тюменской области, резидентов зон экономического развития, организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт, а также льготы индустриальным паркам. В результате предоставления налоговых преференций в 2017 году прогнозируемая сумма господдержки может составить около 3,7 миллиарда рублей", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Спикер парламента акцентировал внимание еще на одном тезисе, который прозвучал в послании, - о необходимости стимулировать кредитование реального сектора экономики.

"Речь идет о дифференцированном подходе к регулированию деятельности банков, упрощении процесса кредитования. Это очень важно", - убежден он.

Соб. инф.