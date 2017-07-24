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Владимир Якушев: IT должны стать полноценной отраслью тюменской экономики

19:50 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменская область обладает серьезным потенциалом и всеми возможностями для движения вперед в развитии отрасли информационных технологий. Об этом заявил глава региона Владимир Якушев на рабочем совещании.

"Цифровой экономике уделяется огромное внимание. Этой теме был посвящен целый блок в выступлении президента России Владимира Путина на форуме в Петербурге в июне 2017 года. В июле глава государства подписал протокол заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, содержащий решение включить направление "Цифровая экономика" в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, по которым будут разрабатываться приоритетные программы и проекты", - напомнил губернатор.

На совещании обозначили главные цели инновационной политики в сфере IT, а также обсудили кадровое обеспечение отрасли. Приглашенные на встречу компании, часть из которых уже получили прописку в регионе, презентовали программные продукты и предложения по автоматизации процессов в государственном и коммерческом секторах.

Владимир Якушев выделил несколько первоочередных задач развития IT-экономики в регионе.

"Для развития местных и приходящих в регион IT-компаний нужны недорогие офисы в достаточном количестве и качестве. Необходимы кадры, комплексная налоговая и финансовая поддержка, носящая стимулирующий характер. В этом направлении мы уже сделали определенные шаги", - отметил губернатор. Кроме того, по словам главы региона, необходим четко структурированный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки, продвижение и поддержка сбыта IT-продукции внутри и за пределами региона.

"Задача-максимум заключается в формировании новой полноценной отрасли экономики с большим потенциалом роста. Если сообща двигаться по этому пути, есть все шансы достичь поставленной амбициозной цели", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: Владимир Якушев , информатизация , информационные технологии , экономическое развитие , инвестиции , инновации

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