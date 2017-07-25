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На "ЗапСибНефтехиме" монтируют металлоконструкции печей пиролиза

12:16 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

2,64 тыс. тонн металлоконструкций печей пиролиза смонтировали строители на ЗапСибНефтехиме в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, прогресс работ по установке пиролиза в июне составил 56,6%.

На строительстве установки пиролиза продолжается обустройство подземного контура заземления. Смонтировано более 56 км полосы заземления. Ведется подключение контура заземления к 233 смонтированным заземляющим шинам. Заземляющее устройство обеспечивает электрическое соединение частей аппаратов, приборов и устройств с землей, что позволяет исключить травмирование человека электрическим током.

Продолжается укладка трубопроводов подземных коммуникаций (выполнено почти 26 км), монтаж металлических и железобетонных конструкций. Завершается установка фундаментов, ведется монтаж оборудования и внутренних устройств технологических колонн, смонтировано более 8 тыс. тонн.

Начаты работы по обшивке каркасов зданий сооружений стальным профилированным листом для создания закрытого контура и защиты будущего оборудования от осадков. Продолжается монтаж технологических трубопроводов, а также сварка надземного трубопровода на основной эстакаде, ведущей к резервуарному парку. Одновременно ведутся работы по изготовлению и монтажу опор под трубопроводы различного диаметра.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Теги: СИБУР , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , Тобольская промышленная площадка

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