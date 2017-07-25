На установке полиэтилена "ЗапСибНефтехима" смонтирован теплообменник

фото Тобольской промплощадки

Первая единица технологического оборудования – теплообменник смонтирован на строительстве "ЗапСибНефтехима". Это первые тонны металлоконструкций в реакторной зоне, где будет расположено оборудование для получения полиэтилена высокой плотности. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

Прогресс работ по установке полиэтилена в июне составил 45,8%. Здесь завершается устройство фундаментов (выполнено 25 тыс. кубометров), продолжаются бетонные работы на здании экструзии, устройство колонн и балок в реакторных зонах. Суммарный выполненный объем бетона выше нуля составляет 36 тыс. куб. м.

На трансформаторных подстанциях завершено бетонирование приямков. Начались работы по устройству кровельного пирога. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений. Начался монтаж фальшполов.

Общий смонтированный объем металлоконструкций составляет 5,9 тыс. тонн. Продолжается монтаж наружных трубопроводов и прокладка кабельных лотков на эстакадах. Ведется прокладка подземного трубопровода, выполнено 10,6 км.