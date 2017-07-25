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На установке полипропилена "ЗапСибНефтехим" завершают устройство фундаментов

13:54 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Завершается устройство фундаментов на установке по производству полипропилена нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим"  в Тобольске. Выполнено 11,6 тыс. куб. м, что составляет 99%. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

На установке продолжается устройство силовых плит полов на титульных объектах. Железобетонные силовые полы отличает высокая прочность, необходимая для монтажа тяжелого оборудования. Суммарный выполненный объем по бетону выше "0" составляет 10,2 тыс. куб. м, что составляет – 83% от общего объема по проекту.

Завершена основная префабрикация (предварительная сборка) трубопроводов. Ведется монтаж технологических трубопроводов на эстакадах и технологических установках. Продолжается монтаж металлоконструкций на эстакадах и корпусах технологических установок. Прогресс работ по установке полипропилена в июне составил 43,6%.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. "ЗапСибНефтехим" - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.

Теги: СИБУР , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , Тобольская промышленная площадка

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