На установке полипропилена "ЗапСибНефтехим" завершают устройство фундаментов

фото Тобольской промплощадки

Завершается устройство фундаментов на установке по производству полипропилена нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Выполнено 11,6 тыс. куб. м, что составляет 99%. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

На установке продолжается устройство силовых плит полов на титульных объектах. Железобетонные силовые полы отличает высокая прочность, необходимая для монтажа тяжелого оборудования. Суммарный выполненный объем по бетону выше "0" составляет 10,2 тыс. куб. м, что составляет – 83% от общего объема по проекту.

Завершена основная префабрикация (предварительная сборка) трубопроводов. Ведется монтаж технологических трубопроводов на эстакадах и технологических установках. Продолжается монтаж металлоконструкций на эстакадах и корпусах технологических установок. Прогресс работ по установке полипропилена в июне составил 43,6%.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. "ЗапСибНефтехим" - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.