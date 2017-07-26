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В Тобольске сыграют в футбол под флагом добра

16:21 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тобольской промплощадки

Футбольный матч между сборной Тобольска и сборной артистов российской и зарубежной эстрады состоится в рамках Всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра!" в Тобольске 30 июля.

Матч пройдет на стадионе "Тобол", начало в 15 часов. Напомним, официальным партнером мероприятия выступает компания СИБУР.

За Тобольск сыграют глава города Владимир Мазур, председатель городской думы Андрей Ходосевич, руководители тобольской площадки СИБУР и других организаций и предприятий города. В команде соперников будут играть Джимми Джи, Leo the Lion (оба – Великобритания), Deniz Cem (Турция), Каримов Абдулкарим (Казахстан), Marko Marić (Сербия), Boaz Rosenberg, Yon Katzav (оба – Израиль), Mario Riso, Giovanni Frigo (оба – Италия), Miha Guštin (Словения), россияне Михаил Гребенщиков, Ромарио и другие известные гости. В роли комментатора выступит российский певец, шоумен и актер Сергей Крылов.

Впервые в Тобольск приедут ветераны российского футбола: экс-игрок ФК "Торпедо" (Москва) Марат Махмутов и трехкратный чемпион России по футболу, экс-игрок команды "Спартак" Виктор Булатов. На стадионе они проведут мастер-классы для юных футболистов. 

Также гостей ждет насыщенная развлекательная программа. Как отметила председатель городского комитета по физкультуре и спорту Ольга Алеева, это будет концерт с участием знаменитых гостей и развлекательные мероприятия для детей. Концерт и дискотека начнутся около ТРЦ "Жемчужина Сибири" в 20 часов, в 21 час 30 минут начнет диджей из Нидерландов Rudy Lima.

"В этом году вход на все мероприятия благотворительной акции свободный. Мы ждем тоболяков и гостей города на праздник добра и приглашаем поучаствовать в благотворительном сборе средств для детей из Тобольска и Тобольского района", - отметила первый заместитель главы города Яна Зубова.

Отметим, что акция "Под флагом добра!" пройдет в 2017 году в шестой раз. В ее рамках детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, вручат сертификаты на покупку лекарств и технических средств реабилитации. Пожертвовать любую сумму в помощь детям могут все желающие. Сбор средств также организован в Центре социального обслуживания населения (4 мкр., 48), сообщает пресс-служба Тобольской площадки.

"То, что акция проходит в шестой раз, подтверждает, что она прижилась в городе и не теряет актуальности. Это яркий показатель интеграции нескольких направлений: спорта, творчества и благотворительности крупных компаний и каждого социально ответственного человека", - отметила главный эксперт по связям с госорганами Тобольской площадки СИБУРа Елена Бельская.

Теги: благотворительность , Владимир Мазур , футбол , Под флагом добра , СИБУР , Тобольск

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