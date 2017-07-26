Житель Салехарда пытался откупиться от полицейских

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Уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу возбудили полицейские Салехарда.

45-летнего гражданина, находившегося в общественном месте в состоянии опьянения, остановил городской наряд ОВ ППСП ОМВД России. Мужчину пригласили в служебный автомобиль для прохождения медицинского освидетельствования в учреждении здравоохранения. По его результатам установлено состояние алкогольного опьянения. В свою очередь, мужчина, желая избежать привлечения к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", и не желая, чтобы в отношении него сотрудники полиции составляли административный протокол, лично передал полицейским в качестве взятки 2 тыс. рублей, положив деньги в отсек для задержанных, находящийся в служебном автомобиле. О данном факте сотрудники ППСП незамедлительно доложили в дежурную часть.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество", сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.