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В Тобольске обновят и благоустроят детские сады и школы

18:31 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

60 млн рублей выделило правительство Тюменской области на модернизацию инфраструктуры четырех детских садов и приобретение оборудования для двух школ Тобольска. Распоряжение на заседании президиума правительства подписал губернатор Владимир Якушев.

Средства направят на благоустройство территорий, восстановление бассейнов в дошкольных учреждениях, приобретение мебели.

Новое оборудование поступит в школы №9 и №18. Оно нужно для реализации программы "Школа - вуз - предприятие". Учебные заведения оснастят специализированными учебными комплексами по востребованным компетенциям, например, по автоматизации.

Это позволит с 10 класса адаптировать учеников к современному производству, а также подготовить их к участию в чемпионатах World Skills.

Напомним, что правительство Тюменской области, СИБУР и администрация Тобольска приступили к реализации масштабной программы развития городской среды Тобольска. Она направлена на развитие в городе современной социальной инфраструктуры, которая будет доступна всем жителям, в числе которых действующие сотрудники компании и будущие специалисты крупнейшего в стране нефтехимического комплекса ЗапСибНефтехим.

По словам главы региона, налоги, которые платит СИБУР, позволяют за достаточно короткое время серьезно улучшить городскую среду, сделав ее более комфортной. "Важно, что благодаря этой программе кардинально меняется вся городская среда. Она станет более современной, благоприятной и для жизни, и для работы",- подчеркнул Владимир Якушев.

Теги: детские сады , образование , WorldSkills , школы , СИБУР , Владимир Якушев , ЗапСибНефтехим

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