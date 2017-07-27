В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

Фото ИА "Тюменская линия"

Одно из главных условий создания и развития инновационной экономики в регионе - это ее кадровое обеспечение, считает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Для этого в Тюменской области выстроена система подготовки и поддержки, увлеченных техническими науками и компьютерными технологиями школьников и студентов.

Школьные технопарки, Центры научного творчества и коммерческие центры дополнительного образования создают возможности для ребятишек, начиная с первого класса, заниматься легоконструированием и робототехникой, осваивать основы программирования. Для учеников среднего звена в образовательных учреждениях успешно работают АйтиЛабы и РобоЛабы. В этом году в дополнение к ним открылась лаборатория "Яндекс-Лицей". Ежегодно в специализированных классах обучение проходят 840 школьников. Ребята объединяются в проектные команды и взаимодействуют с промышленными предприятиями, занимаясь реальными разработками по их заказу. Уже есть готовые прототипы.

Для студентов с 2016 года действуют научно-исследовательские лаборатории на базе вузов, открыта специальность "Робототехника и мехатроника". Выпускники университетов могут реализовать свои стартапы, став резидентами Тюменского технопарка.

В течение нового 2017-2018 учебного года областные департаменты информатизации, образования и науки реализуют совместную программу повышения квалификации и статуса учителей информатики, чтобы они соответствовали современным требованиям времени, ведь технологии в этой сфере меняются быстро. Единые курсы помогут поднять уровень преподавания информатики в целом. На данный момент в школах области работают 153 профильных учителя информатики, еще около 500 совмещают преподавание этого предмета с другими дисциплинами.

По пути активного внедрения знаний в области информационных технологий во все направления образования идет и Тюменский государственный университет. По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, передовые вузы мира включают курсы повышения цифровой грамотности в подготовку студентов всех специальностей. Особенно это касается искусственного интеллекта, работы с большими базами данных и т.д.

"Будущее за этим, в любой профессии должны быть цифровые навыки, без этого образования специалист не сможет соответствовать и удовлетворять потребности рынка труда",- отметил он.