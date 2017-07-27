Житель Мегиона нахулиганил на триста тысяч рублей

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Уголовное дело в отношении мужчины, повредившего три автомобиля, возбуждено в Мегионе.

В дежурную часть полиции обратились несколько жителей югорского п. Высокий. Они сообщили, что неизвестный серьезно повредил их автомобили, которые были припаркованы у одного из домов на ул. Ленина. Общий ущерб, причиненный владельцам транспортных средств, составил почти 300 тыс. рублей.

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Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 29-летний ранее несудимый безработный житель поселка. У молодого человека также был изъят разводной сантехнический ключ, которым он наносил удары по иномаркам. Причину своих противоправных действий задержанный объяснить не смог.

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Следователи ОМВД России по Мегиону в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Санкцией данной статьи максимально предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Югре.

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