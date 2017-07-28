Около двадцати викуловских семей вышли на самозанятость при поддержке государства

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18 жителей Викуловского района открыли собственное дело при поддержке центра занятости с 2012 года. Более 70% из них продолжают активно заниматься бизнесом.

Как рассказала ведущий специалист Центра занятости населения Викуловского района Людмила Рябова, за пять лет действия программы "Самозанятость" в селе появились новые парикмахерские, розничные магазины, услуги фотографа, ремонта бытового оборудования.

Только за 2016 год к программе присоединились пять викуловчан. Все они получили господдержку в размере 117 тыс. 600 рублей.

Как напомнила Людмила Рябова, потратить ее можно на приобретение или аренду помещения или земельного участка, покупку оборудования, мебели, расходных материалов. Также деньги можно направить на оплату страховых услуг, электроэнергии, услуг связи.

Дополнительно начинающие бизнесмены единовременно получают минимальное пособие по безработице в двукратном размере. Этими деньгами можно оплатить госпошлину при регистрации, услуги правового характера, изготовление печатей и штампов.

"Желающие открыть собственное дело готовят подробный бизнес-план, указывают необходимое оборудование, заранее рассчитывают стоимость аренды. Плюс мы предлагаем им тестирование, чтобы оценить готовность к предпринимательству и помогаем оформить документы. Важно, чтобы сфера деятельности будущего предприятия была востребована в районе. По распоряжению районной администрации к востребованным относятся растениеводство и животноводство, лесозаготовка, рыбоводство, производство пищевой продукции, напитков, одежды, учреждения культуры, туристические агентства, организация ритуальных услуг", - отметила Людмила Рябова.

Евгения Шевцова