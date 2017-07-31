Футболистам "Тюмени" не дается победа

fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" остался единственным клубом в текущем розыгрыше первенства России среди команд Футбольной национальной лиги, кто еще ни разу не побеждал. Черно-белые сыграли вничью с коллективом "Ротор-Волгоград" - 1:1.

Этот результат не позволил сибирякам уйти с последнего места в турнирной таблице.

Гости с первых минут активно взялись за дело на чужом стадионе, сообщает пресс-служба тюменского клуба. Стартовый отрезок полностью остался за подопечными Валерия Есипова. Они нагнетали давление у владений Игоря Обухова. Только к экватору тайма тюменцам удалось наладить игру в нападении, где позицию единственного форварда занял Андреа Чуканов. Накануне матча с волжанами он перезаключил контракт с черно-белыми, хотя все его рассчитывали увидеть в составе "Оренбурга".

На 22 минуте Алексей Шляпкин со своего левого фланга закрутил неплохую подачу в штрафную площадь гостей, где Александр Столяренко в борьбе с Чукановым срезал мяч в собственные ворота – 1:0. Под зарядом положительных эмоций хозяева создали еще две хорошие возможности забить, но оба раза фортуна в последний момент отворачивалась от футболистов "Тюмени".

Подобное расточительство в футболе редко остается без ответа. Под занавес первого тайма Мухаммад Султонов головой замкнул расчетливый навес со стороны Романа Концедалова – 1:1. Вскоре "Ротор-Волгоград" откровенно простил сибиряков, когда Владимир Романенко с несколько метров запустил мяч выше ворот Обухова.

Второй тайм выдался скучным. За это время соперники так и не создали ни одного опасного момента. Евгений Маслов, руководившей игрой тюменцев в отсутствии дисквалифицированного Александра Ивченко, сделал две замены. Они не повлияли на результат встречи, где не оказалось победителя.