up

31.07.2017 понедельник

EUR 69.6779

USD 59.5436

В Тюмени 23..25 С 1 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Футболистам "Тюмени" не дается победа

12:49 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" остался единственным клубом в текущем розыгрыше первенства России среди команд Футбольной национальной лиги, кто еще ни разу не побеждал. Черно-белые сыграли вничью с коллективом "Ротор-Волгоград" - 1:1.

Этот результат не позволил сибирякам уйти с последнего места в турнирной таблице.

Гости с первых минут активно взялись за дело на чужом стадионе, сообщает пресс-служба тюменского клуба. Стартовый отрезок полностью остался за подопечными Валерия Есипова. Они нагнетали давление у владений Игоря Обухова. Только к экватору тайма тюменцам удалось наладить игру в нападении, где позицию единственного форварда занял Андреа Чуканов. Накануне матча с волжанами он перезаключил контракт с черно-белыми, хотя все его рассчитывали увидеть в составе "Оренбурга".

На 22 минуте Алексей Шляпкин со своего левого фланга закрутил неплохую подачу в штрафную площадь гостей, где Александр Столяренко в борьбе с Чукановым срезал мяч в собственные ворота – 1:0. Под зарядом положительных эмоций хозяева создали еще две хорошие возможности забить, но оба раза фортуна в последний момент отворачивалась от футболистов "Тюмени".

Подобное расточительство в футболе редко остается без ответа. Под занавес первого тайма Мухаммад Султонов головой замкнул расчетливый навес со стороны Романа Концедалова – 1:1. Вскоре "Ротор-Волгоград" откровенно простил сибиряков, когда Владимир Романенко с несколько метров запустил мяч выше ворот Обухова.

Второй тайм выдался скучным. За это время соперники так и не создали ни одного опасного момента. Евгений Маслов, руководившей игрой тюменцев в отсутствии дисквалифицированного Александра Ивченко, сделал две замены. Они не повлияли на результат встречи, где не оказалось победителя.

Теги: ФНЛ , футбол , ФК Тюмень

Последние новости

14:38 Тюменский легкоатлет завоевал бронзу ЧР
14:27 Заявиться на "Тюменскую марку" стало проще
14:16 Желтое облако пугает жителей уральского городка
14:05 Набережная Туры и мост Влюбленных - самые популярные локации для селфи в День города Фото
13:54 Приемная кампания-2017: как рассчитать шансы на успех Фото
13:43 Тюменский легкоатлет – чемпион Сурдлимпиады в Самсуне
13:32 На Осипенко изменится схема движения Фото
13:21 Больше десятка лет проведет за решеткой педофил из Нижневартовска
13:10 На острове Вилькицкого посеяли необычную траву
13:00 В ТюмГУ зачислили призеров олимпиад и льготников
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Власти помогут семье с тройняшками из Ишима решить жилищный вопрос

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

ВМФ России получит тридцать новых кораблей и судов

Тюменских экспортеров приглашают на конкурс

Кофе в России подорожает на двадцать процентов

Общество

Заявиться на "Тюменскую марку" стало проще

Набережная Туры и мост Влюбленных - самые популярные локации для селфи в День города

Приемная кампания-2017: как рассчитать шансы на успех

Спорт

Тюменский легкоатлет завоевал бронзу ЧР

Тюменский легкоатлет – чемпион Сурдлимпиады в Самсуне

Футболистам "Тюмени" не дается победа

Происшествия

Желтое облако пугает жителей уральского городка

Больше десятка лет проведет за решеткой педофил из Нижневартовска

На Ямале катание на квадроцикле обернулось трагедией

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+