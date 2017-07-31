В России отменяется крепостное избирательное право

фото ИА "Тюменская линия"

Отмена открепительных удостоверений во время выборов президента России в марте 2018 года несет в себе немало плюсов и минусов. Такими размышлениями поделился с журналистами председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал о подготовке к единому дню голосования 10 сентября 2017 года в Тюменской области.

"Как-то привыкли мы уже к открепительным удостоверениям, обучили наших коллег работать с ними, - сообщил он. - Будет сложно обучать коллег, будет сложно объяснять избирателям. Но делать это надо в любом случае. Идея этого шага в том, что человек не позднее, чем за три дня до голосования в любой точке страны может прийти в участковую избирательную комиссию и сказать, что хочет проголосовать именно здесь и написать заявление. Избирательная комиссия должна его исключить из списка того региона, где он находится по регистрации, передать эти данные в ту территориальную комиссию, где находится выбранный избирателем участок".

Это непростой путь для всех комиссий, но если, по словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, облегчается жизнь избирателя, отменяется крепостное избирательное право, то оно того стоит. "Человек может подать заявление, условно говоря, до 14 часов субботы, - пояснил Игорь Халин. - И до этого времени участковые избирательные комиссии обязаны его принять и отработать. И не допустить никаких сбоев, но это уже задачи избирательных комиссий. Есть система ГАС - выборы, есть электронная почта. Будем отрабатывать".

Он рассказал о том, что на выборах депутатов Тюменской областной думы в 2015 году достаточно много избирателей было потеряно как раз благодаря системе открепительных удостоверений. "Это было связано с переездом жителей Ямала и Югры в Тюмень, - рассказал председатель областной избирательной комиссии. - Человек приходил с регистраций в Салехарде, допустим, но давно живет в Тюмени. А мы ему могли предложить только поехать в Салехард за открепительным удостоверением. Если решим эту проблему – уже хорошо".

Борис Олейник