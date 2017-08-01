Плата за общедомовые нужды: в приоритете показания приборов учета

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Приоритет показаний приборов учета над установленными нормативами при начислении общедомовых нужд (ОДН) законодательно установлен.

Изменения в Жилищный кодекс РФ в части регулирования внесения платы за коммунальные ресурсы для содержания общего имущества многоквартирного дома подписал президентом Российской Федерации. Согласно поправкам, у собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужны из числа предлагаемых законом и, кроме того, законодательно закрепляется приоритет показаний общедомовых приборов учета над установленными нормативами.

По словам главы Минстроя России Михаила Меня, поправки в Жилищный кодекс, инициированные Государственной думой Российской Федерации, стали своевременной реакцией на запросы граждан. Федеральным законом в перечень работ по капремонту включена установка комплексной автоматизированной системы коммерческого учета ресурсов. Подобные системы позволяют исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повышают прозрачность начисления ОДН по каждому техническому устройству, установленному в доме, а также повышает удобство на снятие показаний приборов учета для граждан, что в свою очередь повышает платежную дисциплину населения.

Автоматизированная система сбора показаний с приборов учета широко применяется при строительстве нового жилья, также опыт установки систем на уже построенных домах распространен в Москве, Республиках Татарстан и Чувашия, Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге. Принять решение о внедрение систем могут собственники и вне проведения капитально ремонта общим собранием собственников жилья.

Кроме того, согласно подписанному документу, для справедливого начисления платы за общедомовые нужны собственники могут выбрать на общем собрании наиболее приемлемый для их дома способ начисления платежей, исходя из технической оснащенности здания - по нормативу или показателям общедомового прибора учета, сообщает пресс-служба Минстроя.