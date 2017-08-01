Девять лет колонии строгого режима получил отец, избивший своего малыша в Екатеринбурге

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Виновным в покушении на убийство своего малолетнего сына, совершенном на глазах многочисленных прохожих, признан житель Екатеринбурга.

Собранные следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю уральской столицы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Установлено, что вечером 18 апреля подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на тротуаре на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге, на почве личной неприязни к своему 4-летнему сыну несколько раз с силой ударил ребенка об асфальт, а затем взял лежавшего на тротуаре мальчика руками за одежду и еще несколько раз ударил его головой об асфальт.

Свидетелями этой шокирующей расправы стали несколько случайных прохожих. Двое из находившихся рядом мужчин сразу же предприняли действия, направленные на пресечение преступления. Именно благодаря их активной и мужественной позиции ребенку удалось спасти жизнь.

Когда непосредственная угроза жизни малышу, исходившая от его отца, была устранена, люди принялись оказывать необходимую помощь малышу. На подмогу тут же подоспели и проезжавшие мимо сотрудники скорой медицинской помощи. Они, хотя и двигались по служебной необходимости, но не смогли проехать мимо, не оказав находившемуся в беде малышу квалифицированную медицинскую помощь.

О произошедшем вопиющем случае сразу же сообщили как местные, так и федеральные средства массовой информации. Расследование данного уголовного дела приобрело общественное звучание. На установление всех обстоятельств совершенного преступления, выяснение причин и условий, ему способствовавших, были ориентированы наиболее опытные сотрудники регионального следственного управления СК России, в том числе следователи и следователи-криминалисты. Осуществление предварительного расследования было поручено заместителю руководителя территориального следственного отдела.

Благодаря принятым мерам расследование данного уголовного дела было завершено в кратчайший срок. По делу допрошено более 20 свидетелей, проведено несколько судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Осуществлены осмотр места происшествия, выемки и осмотры имеющих значение для расследования уголовного дела предметов, истребована и проанализирована необходимая документация, в том числе материалы, характеризующие самого подсудимого и условия жизни семьи, в которой произошла данная драматическая ситуация.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.