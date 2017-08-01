Сергей Сарычев: региональное правительство - на стороне обманутых дольщиков

Фото ИА "Тюменская линия"

Проблема обманутых дольщиков актуальна для всей постсоветской России. Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, подводя итоги общественных слушаний по вопросу защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов, которые прошли в Тюменском технопарке.

"В 2010 году в регионе насчитывалось более 5,5 тысячи обманутых дольщиков. И если бы власть этой проблемой серьезно не занималась, их становилось бы все больше. Сегодня большинство людей, чьи интересы пострадали из-за недобросовестности застройщиков, реализовали свои права. Может быть, не тогда, когда хотелось бы, но справедливость восторжествовала", - отметил вице-губернатор.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и региональное правительство всегда были на стороне обманутых дольщиков, активно участвовали в решении их проблем, подчеркнул Сергей Сарычев. Глава региона получит подробный отчет об общественных слушаниях.

"Никто из обманутых дольщиков не останется один на один со своей проблемой. Правительство Тюменской области всем будет помогать. Для этого необходим конструктивный диалог между людьми и властью. Но когда инвесторы, которые приобретали квартиры для перепродажи, пытаются использовать рядовых дольщиков, как инструмент для давления на власть, это несправедливо. У дольщиков и инвесторов разные интересы", - убежден вице-губернатор.

Региональная власть ведет переговоры и с инвесторами, которые приобрели квартиры и нежилые помещения в проблемных домах. "Но диалог - это когда стороны слышат друг друга, и приходят к компромиссу. А если нам предъявляют ультиматумы, то найти решение невозможно", - добавил он.

Количество обманутых дольщиков в Тюменской области снизилось с 5 тыс. 751 человека в 2010 году до 310 человек в 2017 году. Такая информация прозвучала на общественных слушаниях по вопросу защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов, которые прошли в Тюменском технопарке.

В 2010 году в регионе насчитывалось 72 многоквартирных жилых дома, строительство которых не было завершено в сроки, установленные договорами с дольщиками. На сегодняшний день таких домов осталось только 5 - четыре в Тюмени и один - в Тюменском районе.

В период с 2013 по 2017 годы в отношении недобросовестных застройщиков было возбуждено 120 уголовных дел, по которым осуждено 25 человек. Шесть руководителей строительных организаций, нарушивших права участников долевого строительства, приговорены к реальным срокам лишения свободы.

В общественных слушаниях приняли участие более 40 участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от недобросовестных застройщиков, а также заместитель губернатора Евгений Заболотный, депутаты Госдумы РФ Эрнест Валеев и Иван Квитка, депутаты Тюменской областной думы, представители регионального правительства, органов местного самоуправления, Общероссийского народного фронта, региональной Общественной палаты.

Материалы общественных слушаний будут переданы в рабочую группу Государственной думы РФ, которая занимается разработкой эффективных правовых механизмов защиты прав дольщиков.

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Евгений Бабенко