В Тюменской области растет рынок продаж автомобилей с пробегом

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Рейтинг тридцати крупнейших региональных рынков легковых автомобилей с пробегом составило аналитическое агентство "Автостат". Исследование проводилось по итогам первого полугодия 2017 года.

Тюменская область вошла в тридцатку регионов-лидеров, заняв двадцать восьмую строчку. Причем, если за первые шесть месяцев 2016 года объемы продаж в регионе составляли 28 тыс. автомобилей, то в первом полугодии цифра возросла до 28,9 тыс. штук.

Согласно исследованию, с января по июнь 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 492 тыс. единиц, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, суммарная доля которых составила почти 12%. Третья позиция с долей около 5% принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором составили 120,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, сообщили в пресс-службе "Автостата".