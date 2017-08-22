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Жительница Нового Уренгоя пойдет под суд за посредничество во взятке

20:15 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: СКР

Жительница Нового Уренгоя пойдет под суд за посредничество во взятке сотруднику полиции, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Непосредственный взяткодатель не смог довести начатое до конца, но тоже будет осужден. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника публичного акционерного общества и местной жительницы.

В июне 2016 года в Новом Уренгое работник коммерческой организации, осуществляющий контроль за исполнением подрядов по ремонту скважин, обманул представителя другой организации. Он убедил его, что положено отдать 450 тыс. рублей за подписание необходимых документов в полном объеме.

В момент передачи денег злоумышленника задержали полицейские. Тогда мужчина решил дать взятку сотруднику полиции, который вел уголовное дело, чтобы он его прекратил или преступление переквалифицировал на менее тяжкое. 

Он уговорил знакомую следователя передать тому 200 тыс. рублей. Передача первой части в  100 тыс. рублей проходила под контролем правоохранителей.

Вину взяточники не признали, но следственный комитет собрал достаточную доказательную базу.

Теги: Ямал , происшествие , взятка , следственный комитет

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