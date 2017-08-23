Российские производители поставят для "ЗапСибНефтехима" оборудования более чем на двести миллиардов рублей

фото Тобольской промплощадки

На крупнейших российских предприятиях "Полипластик Урал", "Камкабель", "Эководстройтех" продолжается изготовление оборудования и материалов для комплекса "ЗапСибНефтехим".

Контракты на поставку оборудования для строящегося нефтехимического комплекса заключены с предприятиями из более чем 35 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

Только в июле было заключено более 80 контрактов c 43 российскими предприятиями на поставку строительных материалов и оборудования. Стройматериалы будут использованы для обустройства эстакад технологических трубопроводов, сетей электроснабжения, временного вахтового городка строителей, объектов логистической платформы, установок по производству полиэтилена и полипропилена.

Детали трубопроводов поставят екатеринбургские предприятия ООО ТК "Афина" и ООО "Серебряный мир 2000", а также предприятия из Санкт-Петербурга: ООО ЗДТ "Реком" и ООО СТС. ООО "СИБУР Геосинт" осуществит поставку геосинтетического материала, используемого в дорожном строительстве.

Договоры на поставку электротехнического оборудования и материалов заключены с московскими предприятиями ООО "МТК", АО "ОВЛ-Энерго" и тюменской фирмой ООО "ТСГ". Кабельно-проводниковой продукцией обеспечат строительную площадку ТД "Вэлан" (Ростов-на-Дону), ООО "Камский кабель" (Камск), ООО "Промпоставка" (Томск), ООО НПП "Спецкабель" (Москва), ООО ТД "УСЭК" (Екатеринбург), ООО ОКП "Элка-кабель" (Пермь). Насосную установку и канализационные насосные станции поставит для склада материально-технического снабжения самарского предприятие ООО "ЭПМ".

Кроме того в июле заключены сделки на поставку профилированного листа, сэндвич-панелей, железобетонных изделий, трубной продукции, полиэтиленовой трубы, щебня с предприятиями из Санкт-Петербурга, Кировской области, Пермского края, Челябинска, Омска, Липецкой области, Кургана и Тобольска.

Отгрузка материалов и оборудования по июльским договорам продолжится до конца сентября 2017 года. Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.