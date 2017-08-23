В рамках Тюменского нефтегазового форума проведут закупочные сессии

Фото Тюменского технопарка

Блоком закупочных сессий от нефтегазовых компаний России дополнится программа Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 20-21 сентября в технопарке. К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса и инновационные стартапы, сообщает пресс-служба технопарка.

В рамках сессий, которые будут организованы отдельно для каждой компании, представители "Роснефть", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ" презентуют планы закупок на 2018 год, расскажут о ключевых направлениях развития компаний и перспективах сотрудничества, поделятся информацией об основных принципах осуществления закупочной деятельности, требованиях к поставщикам, а также разберут типичные ошибки при участии в закупочных процедурах.

Далее в режиме индивидуальных встреч потенциальные поставщики смогут презентовать продукты и услуги и предложить сотрудничество представителям компаний. Личное присутствие на закупочной сессии уже подтвердили вице-президент по закупкам ПАО "ЛУКОЙЛ" Денис Рогачев и заместитель генерального директора по маркетингу ОАО "Сургутнефтегаз" Валерий Трифонов, заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть" Вадим Яковлев.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, нововведение может стать одним из локальных элементов поддержки сбыта отечественной высокотехнологичной продукции и обеспечит дополнительный доступ малым предприятиям к государственному и корпоративному заказу.

"Модернизация нефтегазовой сферы, импортозамещение и поддержка инновационных компаний малого и среднего бизнеса – эти актуальные задачи должны решаться комплексно, в том числе, за счет создания точек коммуникации, позволяющих инноваторам и предпринимателям без лишних ограничений взаимодействовать с реципиентами инновационных разработок и потенциальными инвесторами – представителями крупных нефтегазовых компаний. Тюменский нефтегазовый форум должен стать площадкой, где не только определяются тренды дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, но и решаются вопросы практического характера", - подчеркнул Владимир Якушев.

Начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков отметил, что основной акцент сделают на поиске и внедрении высокотехнологичных разработок, поэтому к участию в закупочных сессиях приглашают стартапы и молодые компании, работающие в инновационной сфере.

"Интерес к этой части программы достаточно велик, чтобы максимально эффективно выстроить формат общения и предусмотреть присутствие специалистов, обладающих нужными компетенциями. Мы предлагаем участникам пройти регистрацию на сайте форума и предоставить предварительную информацию о предлагаемых продуктах или услугах", - сказал он.

На сессиях будут присутствовать эксперты в разных направлениях деятельности, предварительно обозначены: закупки, разведка, бурение, добыча и разработка нефти и газа, локализация и перспективное планирование, развитие компании, IT-технологии.

Зарегистрироваться для участия в закупочной сессии можно здесь.